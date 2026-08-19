باشگاه خبرنگاران جوان - سود ۶.۶ میلیون یورویی اوراق مرابحه ارزی فولاد مبارکه اصفهان (سود سالانه ۶ ٪) ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ بدون تاخیر توسط بانک ملت پرداخت شد.

این اوراق با مشاوره تأمین سرمایه ملت در مرکز مبادله ایران عرضه شده بود؛ هدف از تامین مالی ۱۱۰ میلیون یورویی پروژه نورد گرم ۲ برای رفع نیاز ۲ میلیون تنی ورق کشور است.

سود اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، معادل ۶.۶ میلیون یورو با نرخ سود ارزی سالیانه ۶ درصد، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ بدون تاخیر به صورت ارز یورو به حساب دارندگان این اوراق واریز شد. این پرداخت توسط بانک ملت به عنوان بانک عامل انجام شده است.

مرحله اول عرضه این اوراق با عاملیت، ضمانت و تعهد پذیره نویسی بانک ملت و مشاوره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در مردادماه سال ۱۴۰۴ انجام شده بود و مقرر شد تا ۱۱۰ میلیون یورو منابع ارزی ناشی از عرضه اوراق جهت تأمین مالی تکمیل پروژه «نورد گرم ۲» این شرکت هزینه شود.

پروژه نورد گرم ۲ از جمله پروژه‌های استراتژیک صنعت فولاد است که در نتیجه بهره برداری از آن، نیاز ۲ میلیون تنی ورق گرم کشور تأمین شده و از خروج ارز جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر نیاز به ورق در کشور به میزان ۷.۲ میلیون تن است و اگر صنایع فولاد با تمام قدرت به تولید ادامه دهند، تنها ۵ میلیون تن از این نیاز در داخل کشور تأمین می‌شود.

پرداخت سود این اوراق به صورت ارزی و بدون تاخیر زمانی از آن حیث دارای اهمیت است که صنعت فولاد متحمل آسیب‌هایی از ناحیه حملات دشمن آمریکایی – صهیونی در جنگ تحمیلی رمضان شده است و اهتمام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان ناشر اوراق ارزی نسبت به پرداخت به موقع سود اوراق، می‌تواند سبب افزایش تمایل سرمایه گذاران به خرید اوراق ارزی شده و سطح اعتماد عمومی نسبت به ابزار‌های ارزپایه در نظام مالی کشور را ارتقاء دهد.

لازم به ذکر است، تاکنون ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی تقاضای تأمین مالی ارزی برای پروژه‌های صادرات محور و ارزآور خود با رقمی ۲.۳ میلیارد یورو را به مرکز مبادله ایران ارائه داده‌اند که فرایند تأمین مالی ارزی آنها در حال انجام است. تأمین مالی پروژه‌های اولویت دار کشور که عمدتاً دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد نیز هستند، می‌تواند ضمن تسریع در فرایند تکمیل و بهره برداری از پروژه ها، نقش جدی در رشد اقتصادی بخش صنعت و افزایش اشتغال این بخش داشته باشد.