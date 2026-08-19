جزئیات برگزاری کنکور سراسری در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن سیاری روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از حوزههای برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه، گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر همان روز و گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح جمعه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند با حدود ۶ هزار و ۳۰۶ داوطلب بیشترین جمعیت شرکتکننده استان را میزبانی میکند، افزود: بیشترین تعداد داوطلبان متعلق به گروه علوم تجربی است و آزمون در شهرستانهای طبس، فردوس، قائنات، زیرکوه، درمیان، سرایان، بشرویه، نهبندان و سربیشه نیز برگزار میشود.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه بیرجند درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان بیان کرد: از مجموع داوطلبان استان، هشت هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۴ درصد را بانوان و چهار هزار و ۴۶۱ نفر معادل ۳۶ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
وی در تشریح حوزههای برگزاری آزمون در دانشگاه بیرجند عنوان کرد: آزمون گروه علوم تجربی با حضور داوطلبان خواهر در دانشکده علوم، دانشکده مهندسی و سالن امید و داوطلبان برادر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود.
سیاری اضافه کرد: همچنین در نوبت عصر پنجشنبه، داوطلبان گروههای آزمایشی هنر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و زبانهای خارجی در دانشکده علوم به رقابت میپردازند.
وی ادامه داد: در نوبت صبح جمعه نیز داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی در ۲ بخش خواهران در سالن امید و برادران در دانشکده مهندسی، و داوطلبان گروه علوم انسانی نیز در ۲ بخش خواهران در پردیس علوم رفتاری و دانشکده علوم و برادران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت خواهند کرد.
معاون آموزشی دانشگاه بیرجند با اشاره به زمان آغاز آزمونها یادآور شد: آزمونهای نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ و نوبت بعدازظهر راس ساعت ۱۵ آغاز میشود و درب حوزههای امتحانی در نوبت صبح ساعت هفت و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد، بنابراین داوطلبان باید بهموقع در محل برگزاری آزمون حاضر شوند.
وی با توصیه به همراهداشتن مدارک لازم گفت: کارت شرکت در آزمون به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org برای مشاهده و چاپ در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
سیاری اظهار کرد: همچنین داوطلبان علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، باید اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار را به همراه داشته باشند و از ورود افرادی که این مدارک هویتی را همراه ندارند جلوگیری خواهد شد.
وی درباره سایر توصیهها به داوطلبان تصریح کرد: همراهداشتن مداد، پاککن و مدادتراش کافی است و نیازی به همراهداشتن خوراکی و تنقلات نیست چرا که در ورودیها آب معدنی و خوراکی مناسب در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزمون دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: امسال پذیرش دانشجومعلم همزمان با کنکور سراسری انجام میشود، این داوطلبان در هر سه نوبت آزمون، دفترچه اضافه و یک ساعت زمان بیشتر دارند و محل اجرای آزمون آنان نیز به صورت جداگانه پیشبینی شده است.
وی از داوطلبان خواست برای آگاهی از جزئیات برگزاری آزمون، از جمله نحوه رفع نقص و اصلاح مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوه اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشتههای گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی به دفترچههای سؤال، اطلاعیههای منتشرشده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را به دقت مطالعه کنند.