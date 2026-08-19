مدیر پذیرش بورس گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز شرکت‌هایی در این فهرست قرار دارند که البته برای عرضه آنها باید هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های نظارتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، انجام شود. بورس تهران همواره در کنار این شرکت‌ها و سایر شرکت‌هاست و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها را پیش ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالقنیان، مدیر پذیرش بورس، در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال عرضه اولیه «اکو باتری» سومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۵ بورس تهران بود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال، ۱۱ شرکت دیگر نیز در نوبت عرضه اولیه قرار گیرند که البته طی شدن مراحل مربوطه و دریافت مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، لازمه انجام این عرضه‌هاست.

او فزود: در مجموع برای این شرکت‌ها برنامه عرضه اولیه داریم و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها طی شود.

خالقنیان درباره حوزه فعالیت شرکت‌هایی که در این فهرست قرار دارند، اظهار کرد: در میان این ۱۱  شرکت، طیف متنوعی از شرکت‌ها حضور دارند؛ از جمله شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، شرکت‌های فعال در زمینه اسکلت‌های فلزی و ساندویچ‌پنل و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

مدیر پذیرش بورس ادامه داد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز شرکت‌هایی در این فهرست قرار دارند که البته برای عرضه آنها باید هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های نظارتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، انجام شود. بورس تهران همواره در کنار این شرکت‌ها و سایر شرکت‌هاست و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها را پیش ببریم.

او در پاسخ به این سوال که از میان ۱۱ شرکتی که در صف عرضه اولیه قرار دارند، چند شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند، گفت: حداقل امیدواریم بتوانیم دو مورد از این شرکت‌ها را به مرحله عرضه اولیه برسانیم اندازه مناسبی در کل دارند.

خالقنیان در خصوص حضور پیام‌رسان‌های داخلی در بورس هم تصریح کرد: در خصوص آنها برخی موضوعاتی مطرح شده که ان‌شاءالله مکاتبات اولیه آنها انجام خواهد شد تا مشخص شود به چه سمتی خواهیم رفت.

خالقنیان در پاسخ به این سوال که آیا عرضه‌های اولیه بیشتر به سمت صندوق‌ها و نهاد‌های مالی رفته و سهم شرکت‌های تولیدی کمتر شده است، گفت: نگرش اصلی ما این است که شرکت‌هایی را که در حوزه تولید فعال هستند، در اولویت قرار دهیم، اما نمی‌توان حضور شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، نهاد‌های مالی و گروه‌های مالی را نیز نادیده گرفت. این شرکت‌ها هم در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.

او خاطرنشان کرد: بورس تهران بستری است که می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. این رشد اقتصادی هم می‌تواند با حضور شرکت‌های تولیدی اتفاق بیفتد و هم با حضور شرکت‌های فعال در صنایع و حوزه‌های مختلف رخ دهد.

گفتنی است، امروز نماد «آکو» طی مراسمی در بورس تهران عرضه اولیه شد و به‌عنوان ششصدوسی‌وسومین نماد معاملاتی این بازار پذیرفته شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، عرضه اولیه
خبرهای مرتبط
سهامداران از بروز رفتار‌های هیجانی خودداری کنند/ بازار بورس همچنان ارزنده است؟
شاخص کل در آستانه ۶ میلیون واحد؛ شرط عبور از مقاومت چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
معاملات همچنان در رکود است/ هشدار به خریداران خودروهای وارداتی و مونتاژی کم‌تیراژ
شرایط تأمین کالاهای اساسی مطلوب و قیمت برخی از آن‌ها گران است + فیلم
توقف دو هفته‌ای صدور مجوز فروش برخط پلتفرم‌های طلا
۵۰۸ پرونده در حوزه فروش طلا در پلتفرم‌های برخط طی سه سال
سهامداران از بروز رفتار‌های هیجانی خودداری کنند/ بازار بورس همچنان ارزنده است؟
تاراج ۲۵۰۰ مگاواتی برق مردم توسط ماینرها؛ وقتی شبکه برق مظلومانه قربانی سودجویی می‌شود
۲.۳۸ میلیون دستگاه خودرو طی دو سال گذشته
افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر
تولید گندم به ۱۴ میلیون تن می‌رسد
آخرین اخبار
شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در مسیر بورس/ پای پیام‌رسان‌های داخلی به بورس باز خواهد شد؟
سود ارزی خریداران اوراق مرابحه فولاد مبارکه پرداخت شد/ انتشار ۲.۳ میلیارد یورو اوراق جدید در دست بررسی است
توقف آسانسورهای دارای نقص فنی در واحدهای مسکونی فرسوده/ صدور ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور
بهره‌برداری از ۴۷۷۰ هزار واحد مسکونی شهر‌های جدید در هفته دولت
نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم/محاصره دریایی تاثیری در صنعت غذا ندارد
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
شاخص کل در آستانه ۶ میلیون واحد؛ شرط عبور از مقاومت چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا
بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر
۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دو فاز در حال اجراست
۵۰۸ پرونده در حوزه فروش طلا در پلتفرم‌های برخط طی سه سال
توقف دو هفته‌ای صدور مجوز فروش برخط پلتفرم‌های طلا
تولید گندم به ۱۴ میلیون تن می‌رسد
تاراج ۲۵۰۰ مگاواتی برق مردم توسط ماینرها؛ وقتی شبکه برق مظلومانه قربانی سودجویی می‌شود
ارزش معاملات شمش طلای مرکز مبادله از ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد
سهامداران از بروز رفتار‌های هیجانی خودداری کنند/ بازار بورس همچنان ارزنده است؟
شرایط تأمین کالاهای اساسی مطلوب و قیمت برخی از آن‌ها گران است + فیلم
تولید و کنترل گازوئیل پالایشگاه منطبق با استاندارد‌های ابلاغی
معاملات همچنان در رکود است/ هشدار به خریداران خودروهای وارداتی و مونتاژی کم‌تیراژ
۲.۳۸ میلیون دستگاه خودرو طی دو سال گذشته
۵۰ روستا در هفته آبرسانی می‌شود/ ایران در شاخص تأمین آب شرب شهری در قله قرار دارد
آسمان صاف در بسیاری از مناطق کشور
سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی
خرید تضمینی گندم از مرز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت
پرونده مسکن مهر تا یک سال آینده بسته می‌شود
توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل دریایی تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران
کمبود نيروی انسانی تا ۱۵ سال در بسیاری از کسب‌وکار‌ها نمود پیدا می‌کند