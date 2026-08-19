مدیر پذیرش بورس تهران گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز شرکت‌هایی در این فهرست قرار دارند که البته برای عرضه آنها باید هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های نظارتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، انجام شود. بورس تهران همواره در کنار این شرکت‌ها و سایر شرکت‌هاست و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها را پیش ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران، در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال عرضه اولیه «اکو باتری ایرانیان» سومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۵ بورس تهران بود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال، ۱۱ شرکت دیگر نیز در نوبت عرضه اولیه قرار گیرند که البته طی شدن مراحل مربوطه و دریافت مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، لازمه انجام این عرضه‌هاست.

او فزود: در مجموع برای این شرکت‌ها برنامه عرضه اولیه داریم و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها طی شود.

خالدیان درباره حوزه فعالیت شرکت‌هایی که در این فهرست قرار دارند، اظهار کرد: در میان این ۱۱  شرکت، طیف متنوعی از شرکت‌ها حضور دارند؛ از جمله شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، شرکت‌های فعال در زمینه اسکلت‌های فلزی و ساندویچ‌پنل و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

مدیر پذیرش بورس ادامه داد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز شرکت‌هایی در این فهرست قرار دارند که البته برای عرضه آنها باید هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های نظارتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، انجام شود. بورس تهران همواره در کنار این شرکت‌ها و سایر شرکت‌هاست و تلاش می‌کنیم مراحل پذیرش و عرضه آنها را پیش ببریم.

او در پاسخ به این سوال که از میان ۱۱ شرکتی که در صف عرضه اولیه قرار دارند، چند شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند، گفت: حداقل امیدواریم بتوانیم دو مورد از این شرکت‌ها را به مرحله عرضه اولیه برسانیم اندازه مناسبی در کل دارند.

او در خصوص حضور پیام‌رسان‌های داخلی در بورس هم تصریح کرد: در خصوص آنها برخی موضوعاتی مطرح شده که ان‌شاءالله مکاتبات اولیه آنها انجام خواهد شد تا مشخص شود به چه سمتی خواهیم رفت.

او در پاسخ به این سوال که آیا عرضه‌های اولیه بیشتر به سمت صندوق‌ها و نهاد‌های مالی رفته و سهم شرکت‌های تولیدی کمتر شده است، گفت: نگرش اصلی ما این است که شرکت‌هایی را که در حوزه تولید فعال هستند، در اولویت قرار دهیم، اما نمی‌توان حضور شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، نهاد‌های مالی و گروه‌های مالی را نیز نادیده گرفت. این شرکت‌ها هم در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.

او خاطرنشان کرد: بورس تهران بستری است که می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. این رشد اقتصادی هم می‌تواند با حضور شرکت‌های تولیدی اتفاق بیفتد و هم با حضور شرکت‌های فعال در صنایع و حوزه‌های مختلف رخ دهد.

آکو در مسیر بورس

گفتنی است، امروز نماد «آکو» طی مراسمی در بورس تهران عرضه اولیه شد و به‌عنوان ششصدوسی‌وسومین نماد معاملاتی این بازار پذیرفته شد.

سومین عرضه اولیه امسال در بورس تهران با استقبال بیش از ۱ میلیون و ۴۴۷ هزار کد معاملاتی سرمایه‌گذاران همراه شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، عرضه اولیه
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