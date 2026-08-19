باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - منطقهای چشمنواز و سرسبز در شهرستان کوهرنگ، با نام محلی «خاکدالان»، این روزها بار دیگر توجه دوستداران طبیعت و عکاسی را به خود جلب کرده است.
این پهنه طبیعی که حدفاصل غار چما و آبشار شیخعلیخان شهرستان کوهرنگ قرار دارد، از چشماندازهای شاخص گردشگری چهارمحالوبختیاری به شمار میرود و جلوهای از طبیعت کوهستانی، پوشش سبز فصلی و آرامش بکر منطقه را به نمایش میگذارد.
آنچه بر جذابیت این منطقه افزوده، ثبت مجموعهای از تصاویر از این طبیعت دلنشین توسط میثم بابایی فارسانی عکاس استان چهارمحالوبختیاری است؛ تصاویری که زیباییهای کمتر دیدهشده این محدوده را از زاویهای هنرمندانه روایت میکنند و ظرفیتهای طبیعی کوهرنگ را در معرض دید مخاطبان قرار میدهند.
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