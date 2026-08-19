باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - ششمین آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسیجان»، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در سالن صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این دوره، نشان «سرو سیمین پارسیجان» به سه چهره شاخص محمد معتمدی، خواننده و هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، امید مهدینژاد، طنزپرداز و مدیر رویداد «من لهجه دارم»، و محمدمهدی باقری، مدیر مؤسسه ویراستاران اهدا شد.
فیض: «سرو سیمین پارسیجان» ادای دین به پاسداران زبان فارسی است
ناصر فیض، مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی، در ابتدای این مراسم با اشاره به فلسفه برگزاری این رویداد، اظهار کرد:این جلسات تذکری برای توجه به زبان فارسی است. وی گفت حوزه هنری از قدیم با عملکرد خود پاسدار زبان فارسی بوده و این تلاشها برای متمرکز شدن فعالیتها انجام شده است. به گفته فیض، بنیادیترین بخشهای حوزه هنری، ادبیات بوده و قرار شد جایی بهطور اختصاصی به موضوع زبان فارسی بپردازد و دفتر پاسداشت زبان فارسی افتتاح شد.
وی افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی ادبیات کهن، از جمله حافظ، عطار و بیهقی، با حضور استادان این حوزه نیز در همین راستا بوده است.
فیض درباره اهدای این نشان گفت: این برنامه برای تشویق افرادی طراحی شده که در حوزه زبان و ادبیات فعالیت میکنند؛ کسانی که شاید وظیفهشان بهطور مستقیم پاسداری از زبان فارسی نباشد، اما از ادبیات پاسداری میکنند.
مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی خاطرنشان کرد: سرو سیمین بهصورت ماهانه به یک نفر اختصاص داده میشود تا از زحمات آنها در فضای فرهنگی و رسانهای تقدیر شود. وی تأکید کرد که اگرچه این افراد نیازی به دیده شدن ندارند، اما این کار را ادای دین خود به افرادی میدانند که زبان و ادبیات فارسی را پاس میدارند.
فیض با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صیانت از زبان فارسی، تصریح کرد:این وزارتخانه باید به صیانت از زبان فارسی بپردازد و عملکرد آن در ترویج و پاسداری از این زبان اثرگذار است. وی در پایان تأکید کرد که از کسانی که به زبان توجه دارند تقدیر میکنند؛ چراکه ضربهپذیرترین بخشهای یک فرهنگ، زبان آن است و هرچه دارند از همین زبان دارند.
معتمدی: موسیقی از نظر بودجه و توجه کمتر مورد حمایت قرار گرفته است
محمد معتمدی، دیگر برگزیده این دوره، در بخش بعدی برنامه با اشاره به عملکرد حوزه هنری در سالهای گذشته، گفت: این نهاد جزو نهادهایی بوده که میتواند از کارنامه خود دفاع کند و شاید یکی از دلایل آن، دستخوش تغییرات مدیریتی نشدن و عدم ورود به جناحبندیهای سیاسی بوده است.
این خواننده با انتقاد از نبود برنامهای واحد در حوزه موسیقی، افزود: متأسفانه نهادهای مختلف فرهنگی و هنری نتوانستهاند طی این سالها برنامه واحدی در حوزه موسیقی داشته باشند، در حالی که موسیقی حامل ادبیات است.
به گفته وی، موسیقی هم از نظر بودجه و هم از منظر توجه، کمتر مورد لطف و حمایت قرار گرفته است.
معتمدی با اشاره به نمونههایی از کمتوجهی به موسیقی، اظهار کرد: پنهان کردن و نادیده گرفتن موسیقی باعث وقوع اتفاقاتی شده که با باورهای دینی، ملی و فرهنگی جامعه سازگار نیست و اساساً نباید رخ میداد.
وی ادامه داد: چرا باید نهادهایی داشته باشیم که در حوزه ادبیات برای واژهها جایگزین تعیین کنند، اما مردم ارزش این تلاشها را ندانند. معتمدی گفت همیشه فکر میکند اگر روزی مسئولیتی داشته باشد، روی عزتنفس ملی تمرکز میکند؛ چراکه اگر عزتنفس ترمیم شود، در حوزه ادبیات، سیاست بینالملل، اقتصاد و دیگر عرصهها نیز بسیاری از مسائل اصلاح خواهد شد.
معتمدی در پایان تأکید کرد:عزتنفس، خطرناکترین و ویرانگرترین چیزی است که جامعه را تهدید میکند و باید برای ترمیم و تقویت آن تلاش کرد. وی با بیان اینکه خود را شایسته دریافت این جایزه نمیداند، گفت آدمهای تأثیرگذارتر از او در حوزه ادبیات وجود دارند، اما دریافت این نشان برایش ارزشمند است.
مهدینژاد: رسانه «من لهجه دارم» به تنوع گویشهای فارسی میپردازد
امید مهدینژاد، شاعر و مؤسس صفحه «من لهجه دارم»، در بخش دیگری از این مراسم گفت: معتقد است هر اتفاقی در راستای تقویت، تحکیم و ترویج زبان فارسی رخ دهد، کاری ارزشمند و مبارک است و حوزه هنری هم از آغاز به موضوع پرداخته و با دفتر پاسداشت زبان فارسی بر این حوزه متمرکز شده است.
وی درباره رسانه «من لهجه دارم» اظهار کرد: این رسانه کار خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرد و مسئلهاش این بود که به تنوع و رنگینی لهجههای مختلف زبان فارسی از زبان کسانی که به این لهجهها و گویشها تکلم دارند، بپردازد. به گفته مهدینژاد، آنها در این رسانه به نکات شیرین ضربالمثلها و ماجراهای جالبی که بهخاطر اختلاف لهجهها ممکن است رخ دهد، متمرکز شدهاند.
مهدینژاد افزود: در پرداخت به لهجهها نکات متعددی را فهمیدهاند که بسیار جالب و لذتبخش بوده، برای مثال متوجه شدهاند که چه افرادی روی گویشهایشان حساس هستند یا به کدهایی رسیدهاند که نشان از ارتباط میان برخی لهجههاست.
باقری: ۷۰ میلیون واژه را ویرایش کردهایم / هیچ ریالی از دولت نگرفتهایم
محمدمهدی باقری، مدیر «مؤسسه ویراستاران»، در این آیین گفت: از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ همان سالی که خیلیها میگفتند باید از ایران رفت، اما آنها تمامقد پای این کار ماندند تا اثرگذار باشند. به گفته وی، قصه فرهنگ را انتخاب کردند که بنیادین است و زبان معیار را هم انتخاب کردند که در کشور فراموش شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون حدود ۷۰ میلیون واژه را ویرایش کردهاند و در حوزه آموزش نیز در ۲۱ شهر ایران و دو شهر خارج از کشور دورههای آموزشی برگزار کردهاند.
باقری با اشاره به تعداد شرکتکنندگان در دورههای آموزشی این مؤسسه، اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار مهارتجو در کارگاههای آنها شرکت کردهاند و در تولید محتوا برای زبان فارسی نیز با دست خالی تلاش کردهاند.
مدیر مؤسسه ویراستاران تأکید کرد: مطلقاً برای هیچکدام از برنامههایشان ریالی از نهادهای دولتی نگرفتهاند و تمام این فعالیتها بهصورت خودجوش و از سر عشق به زبان فارسی انجام شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که کارهای بر زمینمانده در حوزه زبان فارسی بسیار زیاد است و امیدوار است با کمک همه کسانی که دل در گرو این زبان و فرهنگ دارند، نهادها قویتر عمل کنند و باعث بالندگی در این حوزه شوند.
در پایان این مراسم، از محمد معتمدی، امید مهدینژاد و محمدمهدی باقری به پاس فعالیتها و خدمات آنان در حوزه زبان فارسی با اهدای نشان «سرو سیمین پارسیجان» تقدیر به عمل آمد.