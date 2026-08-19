باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر رمضان رحیمی دشت‌لویی، نماینده فلاورجان و ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت رسیدگی فوری به عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در تعدادی از شهر‌ها و روستا‌های شهرستان فلاورجان.

تذکر سلام ستوده، نماینده مهاباد و ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم رسیدگی و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال مجموعه ورزشی کارگران مهاباد.

تذکر عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد و ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم اجرای ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور.

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار و ۷۰ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم اقدام برای اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی.

تذکر احمد عجم، نماینده شاهرود و میامی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت هماهنگی بین‌بخشی به منظور رفع موانع صادرات پیاز و کاهش تعرفه صادرات.

تذکر حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم رسیدگی به تخلفات گسترده در حوزه مدیریتی فولاد خراسان.

تذکر علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان و ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص ضرورت بازنگری در اخراج بی‌برنامه اتباع.

تذکر سیدمحمد موحد، نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص ضرورت تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب دهدشت پس از چند دهه.

تذکر عمر علیپور اقدم، نماینده ماکو به وزیر کشور در خصوص لزوم تسریع در اجرای عملیات گذرگاه مرزی در خطه چالدران.

تذکر موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت جلوگیری از مناقصات صوری در شرکت ملی صنایع مس.

تذکر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در تکمیل جاده رحمت‌آباد به سلطان‌آباد.

تذکر فرامرز شاهسواری، نماینده هشترود و چاراویماق و ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص لزوم پاسخگویی درباره علت عدم استفاده از آب سد کلقان برای تأمین آب شرب مردم شهرستان‌های بستان‌آباد و هشترود.

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر و میرآباد به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تأسیس اداره جهاد کشاورزی در شهرستان میرآباد.

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد و ۴۹ نفر از نمایندگان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت جلوگیری از افزایش چندبرابری شهریه دانشگاه پیام نور در سال جاری.

تذکر محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت و خمام و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه.

تذکر محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت و خمام و ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت رسیدگی به عدم آنتن‌دهی همراه اول و ایرانسل در شهرستان‌های رشت و خمام.

تذکر شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده کرمان و راور و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر برگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق و عوارض به استان کرمان.

تذکر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد به وزیر نیرو در خصوص لزوم لایروبی رودخانه‌های شهرستان‌های سیریک و جاسک.

تذکر سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه به وزیر نیرو در خصوص ضرورت اجرای روشنایی مسیر مهم توریستی و نظامی چیچست به گلمان.

تذکر سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت نوسازی و نصب ایکس‌ری در گمرک‌های بازرگان، ماکو و سرو ارومیه.

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم تسریع در صدور گواهی پایان تحصیلات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قشم و کیش، ورودی سال ۱۴۰۱.

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت رسیدگی به کیفیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن همراه در سطح سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد.

تذکر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای احداث دومین بیمارستان تأمین اجتماعی در ارومیه.

تذکر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت تأمین اعتبار لازم برای تکمیل پروژه بهسازی، تعریض و آسفالت جاده سه‌راهی راژان به دیزج مرگور.