باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه گزارشهایی مبنی بر احتمال پاسخ ایران علیه سایتهای آمریکایی در اروپا، یک مقام ناتو اعلام کرد که این ائتلاف آماده است تا به هرگونه تهدید بالقوه پاسخ دهد.
او خاطرنشان کرد که این ائتلاف در چارچوب تعهد جمعی خود برای حفاظت از امنیت و ثبات منطقه اروپا، تمام اقدامات لازم را برای دفاع از کشورهای عضو انجام خواهد داد.
این مقام رسمی تاکید کرد که وضعیت بازدارندگی و دفاعی ناتو همچنان قوی و موثر است و تایید کرد که این اتحاد از نزدیک تحولات امنیتی در منطقه را زیر نظر دارد و آماده است تا با هرگونه وضعیت اضطراری مقابله کند، آن هم در زمانی که تنشها بین ایران و آمریکا در چندین جبهه در حال افزایش است و نگرانیها از یک درگیری گستردهتر را افزایش میدهد.
منبع: آر تی