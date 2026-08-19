یک مقام ناتو در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال حمله ایران به سایت‌های آمریکایی در اروپا اعلام کرد ناتو آماده است با تهدید احتمالی مقابله کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر احتمال پاسخ ایران علیه سایت‌های آمریکایی در اروپا، یک مقام ناتو اعلام کرد که این ائتلاف آماده است تا به هرگونه تهدید بالقوه پاسخ دهد.

او خاطرنشان کرد که این ائتلاف در چارچوب تعهد جمعی خود برای حفاظت از امنیت و ثبات منطقه اروپا، تمام اقدامات لازم را برای دفاع از کشور‌های عضو انجام خواهد داد.

این مقام رسمی تاکید کرد که وضعیت بازدارندگی و دفاعی ناتو همچنان قوی و موثر است و تایید کرد که این اتحاد از نزدیک تحولات امنیتی در منطقه را زیر نظر دارد و آماده است تا با هرگونه وضعیت اضطراری مقابله کند، آن هم در زمانی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا در چندین جبهه در حال افزایش است و نگرانی‌ها از یک درگیری گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ با ایران ، سایت های آمریکایی ، کشورهای ناتو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
یکی از دلایل رفتارهای زیگزاگی ترامپ...ایجاد شک تردیددر برخوردار بازدارنده با آمریکاست... اگر ایران قصد برداشتن سایه جنگ را دارد...باید قاطعانه نیروگاه‌های برق شیوخ خلیج فارس..و نقاط حیاتی اقتصادی منطقه را نابودکند.. تاخیر مهلک و جبران ناپذیر است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ناتو می‌جنگیم با تو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
دفاع با تمام وجود یه حق طبیعیه برای انسانهاست
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۹:۰۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ادعای ایران و واکنش ناتو از موفقیت آمریکا در همراه سازی اروپا بر ضد ایران حکایت دارد. آمریکا، صهیونها ، اروپا # ایران ، یمن باوفا .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ایران لازم نیست به اروپا حمله موشکی کنه. کافیه جاسوس خانه های اروپایی رو تو تهران و سایر شعبات تعطیل کنه. از ۱۰۰ بمب اتم برای اونا ضرر و برای ما خیر و برکته.
سایت خبرنگاران هم مرد باشه منتشر کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
%100 درسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۹ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
حقیقت گفتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
باز چه خوابی دیدین؟؟؟؟؟
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