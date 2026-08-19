نماینده پیشین پارلمان بریتانیا گفت: خودداری رهبر شهید ایران از رفتن به پناهگاه‌، نشانه شجاعت و دلاوری او بود و جایگاه و اعتبار ایران را بیش از پیش تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جورج گلووی، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: قطعاً آیت‌الله خامنه‌ای آماده بود که برای ایمان، کشور و مردم جان خود را فدا کند. فکر می‌کنم آنچه به عنوان آخرین سخنان او نقل شده، گویای همین روحیه است؛ اینکه گفته بود: اگر می‌توانید برای همه مردم ما پناهگاه ضد حمله هوایی فراهم کنید، من می‌روم. اما اگر قرار است فقط برای من و امثال من پناهگاه فراهم کنید، من در خانه‌ام می‌مانم. 

گلووی ادامه داد: این یک اقدام قهرمانانه بود. این اقدام، جایگاه و اعتبار ایران را بیش از پیش تثبیت کرد؛ اینکه رهبرشان آماده بود خودش را فدا کند و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. بنابراین، او با وقار و قلبی پاک به دیدار آفریدگار خود رفت، تا در روز قیامت در برابر او حاضر شود.

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، حمله آمریکا ، ایستادگی ملت
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