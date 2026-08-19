باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد افشاری اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری و مراجعه شهروندان و طرح شکایت در پلیس فتا شهرستان فریدن، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود: پلیس فتا با انجام بررسیهای فنی و اقدامات تخصصی، متهم این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را در یکی از شهرستانهای اطراف دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن ادامه داد: در تحقیقات انجامشده مشخص شد این فرد با هک تلفن همراه مالباختگان به اطلاعات حسابهای بانکی آنان دسترسی پیدا کرده و پس از برداشت غیرمجاز وجه، مبالغ سرقتشده را برای خرید کالا هزینه میکرده است.
وی اضافه کرد: بررسیها برای شناسایی و کشف سایر جرایم احتمالی این متهم همچنان ادامه دارد.