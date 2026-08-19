رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی معابر پیرامونی و منتهی به محل‌های برگزاری کنکور طی روز‌های پنج شنبه و جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای تمهیدات ویژه برگزاری کنکور سراسری اعلام کرد: همکاران بنده در پلیس راهور تهران بزرگ از روز پنج شنبه بیست و نهم مرداد ماه همچنین روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ در معابر پیرامونی منتهی به محل‌های برگزاری کنکور سراسری برای تسهیل در آمد و شد و ایجاد ایمنی در تردد برای داوطلبان کنکور تا پایان آزمون، حضوری فعال دارند.

سردار موسوی پور توصیه کرد: داوطلبان در روز آزمون نیز بهتر است حداقل یک ساعت زودتر از منزل خارج شوند تا در صورت افزایش حجم ترافیک، کندی عبور و مرور یا بروز حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده در مسیر، فرصت کافی برای رسیدن به‌موقع به حوزه امتحانی را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از داوطلبان کنکور درخواست کرد: در صورت امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی «اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده نمایند و یا در صورت استفاده از خودرو شخصی از توقف‌های غیرمجاز به‌ویژه توقف در مقابل درب منازل، توقف دوبله و حریم تقاطع‌ها در اطراف حوزه‌های امتحانی اجتناب نمایند.

سردار موسوی پور به خانواده‌ها نیز خاطر نشان کرد: پس از رساندن فرزندان خود به محل برگزاری آزمون از تجمع در مقابل درب حوزه‌های امتحانی خودداری کرده و بلافاصله محل مورد نظر را ترک نمایند تا مانع از ایجاد حجم ترافیک ساکن و سد معبر شوند.

وی در ادامه افزود: از رانندگان عزیز خواهشمندیم ضمن همکاری و تعامل با عوامل پلیس راهور در محدوده حوزه‌های برگزاری آزمون با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه ایجاد آلودگی صوتی و رفتار‌های ترافیکی پرخطر پرهیز کنند تا با حفظ نظم و آرامش، شرایط مناسب برای داوطلبان گرامی فراهم شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین سرعت مجاز در معابر پیرامونی و منتهی به برگزاری آزمون سراسری تردد نمایند. 

برچسب ها: راهور ، محدودیت ترافیکی
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