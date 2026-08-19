رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پرداخت حدود ۳ همت از مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰۹ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به آخرین وضعیت برداشت و خرید گندم در استان اظهار کرد: تا ۲۸ مردادماه، ۴۶۹ هزار و ۵۳۵ تن گندم از مزارع استان برداشت شده که معادل ۸۷ درصد میزان برداشت پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: روند خرید گندم در آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۰۹ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: از مجموع گندم خریداری‌شده، ۲۹۰ هزار تن به صورت تضمینی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن به صورت بذری و ۷ هزار و ۳۷۰ تن نیز به شکل توافقی خریداری شده است.

شفیعی با اشاره به افزایش میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این روند را حاصل تلاش و همراهی کشاورزان استان در استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی دانست و گفت: فعالیت مستمر مراکز خرید و تحویل به‌موقع محصول، نقش مهمی در مدیریت فرآیند خرید و حمایت از تولیدکنندگان دارد.

وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز اظهار کرد: تا ۲۸ مردادماه، حدود ۳ همت از مطالبات گندمکاران آذربایجان شرقی پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از کشاورزان خواست گندم برداشت‌شده خود را هرچه سریع‌تر به مراکز خرید تحویل دهند و افزود: مراکز خرید تضمینی گندم همچنان در سطح استان فعال هستند و محصول تولیدی کشاورزان را تحویل می‌گیرند.

شفیعی همچنین بر ضرورت استمرار حمایت از تولیدکنندگان، تسریع در جذب اعتبارات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها می‌توانند در ساماندهی تولید، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره تولید و بازار نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شرایط دشوار و ایام جنگ، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، جریان تولید در بخش کشاورزی متوقف نشد و تولیدکنندگان با احساس مسئولیت به فعالیت خود ادامه دادند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: جوجه‌ریزی در استان نیز بدون وقفه ادامه یافت و تولید محصولات کشاورزی و دامی تداوم پیدا کرد که نشان‌دهنده عزم و مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان برای حفظ جریان تولید و تأمین نیاز‌های جامعه است.

شفیعی امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم تولید، ضرورتی اساسی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه افزایش بهره‌وری در این بخش فراهم شود.

وی انرژی را یکی دیگر از موضوعات مهم بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و باید برای کاهش این فشار و تأمین پایدار نیاز‌های بخش تولید، اقدامات لازم انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر نقش بانک‌ها در تأمین منابع مالی بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید نقش مؤثرتری در تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی ایفا کنند و دستگاه‌های متولی نیز برای تسریع در جذب منابع و تأمین سرمایه مورد نیاز واحد‌های تولیدی تلاش بیشتری داشته باشند.

شفیعی در پایان تأکید کرد: مشکلات موجود نباید روند تولید را خدشه‌دار کند و حمایت از تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری، تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.