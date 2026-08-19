گیر کردن در آسانسور، لزوما ناشی از نقص ایمنی نیست/صدور پایان کار ساختمان فقط با تاییدیه آسانسور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عبدی مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد با اشاره به الزامات مربوط به پله‌برقی گفت: در مورد آسانسورها بیش از ۱۵ سال است که با وزارت کشور هماهنگی انجام شده و صدور پایان کار ساختمان‌ها به ارائه گواهینامه آسانسور منوط شده است و درباره پله‌برقی نیز با توجه به اینکه پله‌برقی‌های مربوط به ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صادر شده، مشمول استاندارد اجباری هستند که مکاتباتی با وزارت کشور انجام شده تا الزام مربوط به دریافت تاییدیه استاندارد در فرآیندهای شهرداری نیز لحاظ شود.

مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد درباره حوادث آسانسور نیز گفت: بر اساس مواردی که در یک سال اخیر مشاهده کرده‌ایم، بخش قابل توجهی از حوادثی که به عنوان حادثه آسانسور مطرح می‌شوند، در زمان سرویس و تعمیر آسانسور برای سرویس‌کاران رخ می‌دهد و در برخی آمار حوادث مربوط به گیر کردن در آسانسور به علت قطعی برق است که حضور آتش‌نشانی برای خارج کردن فرد از آسانسور نیز ممکن است در برخی گزارش‌ها به عنوان حادثه آسانسور ثبت شود، در حالی که این موارد لزوما ناشی از نقص ایمنی آسانسور نیست.

عبدی تأکید کرد: با این حال از نظر سازمان ملی استاندارد حتی یک حادثه آسانسور نیز زیاد است و نباید شاهد وقوع حادثه باشیم چراکه آسانسور وسیله‌ای است که به‌صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبیعی است که در صورت استفاده نادرست یا فرسودگی قطعات، مشکلاتی ایجاد شود؛ بنابراین سرویس و نگهداری صحیح آسانسورها اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی درباره نحوه نظارت سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آسانسورهای فعال در کشور گفت: آسانسور مشمول استاندارد اجباری است و بر اساس تعاملی که با شهرداری‌ها انجام شده، پایان کار هیچ ساختمانی بدون ارائه تاییدیه آسانسور صادر نمی‌شود و این سازوکار موجب شده که آسانسورها برای دریافت تاییدیه، تحت بازرسی قرار گیرند.

عبدی ادامه داد: البته بازرسی، وضعیت آسانسور را در زمان و شرایطی که بازرسی انجام می‌شود بررسی می‌کند و ممکن است در ادامه، بر اثر استفاده نادرست یا عوامل دیگر، تغییراتی در وضعیت آسانسور ایجاد شود و بنابراین نمی‌توان صرفا با انجام یک بازرسی، ایمنی آسانسور را برای همیشه تضمین‌شده دانست.

مدیرکل نظارت بر استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مسئولیت دریافت گواهینامه استاندارد بر عهده عرضه‌کننده یا نصاب آسانسور است، اظهار کرد: فرد یا مجموعه‌ای که آسانسور را عرضه و نصب می‌کند، بر اساس قانون مکلف هستند، گواهینامه استاندارد آسانسور را دریافت کند، برای اطمینان از اجرای این الزام نیز با شهرداری‌ها تعامل شده تا پایان کار ساختمان بدون گواهینامه استاندارد آسانسور صادر نشود.

عبدی افزود: البته این موضوع مانع مسئولیت فرد یا مجموعه‌ای که آسانسور را نصب می‌کند نیست چراکه ممکن است آسانسوری در ساختمانی نصب شود که ساختمان فاقد پایان کار باشد یا از مسیر شهرداری عبور نکند که در چنین شرایطی نیز تکلیف قانونی نصب‌کننده برای دریافت گواهینامه استاندارد همچنان برقرار است و استفاده از آسانسور بدون دریافت گواهینامه، مسئولیت مربوطه را متوجه عرضه‌کننده و نصب‌کننده خواهد کرد.

وی گفت: بر این اساس، تمام آسانسورهای مشمول استاندارد اجباری که دارای گواهینامه هستند، باید هر سال برای تمدید گواهینامه مورد بازرسی قرار گیرند. با این حال، بازرسی دوره‌ای تنها یکی از بخش‌های ایمنی آسانسور است و سرویس و نگهداری مستمر که ممکن است به‌صورت، ماهانه یا در دوره‌های مشخص انجام شود، نقش بسیار مهمی در عملکرد صحیح و ایمن آسانسور دارد.