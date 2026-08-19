باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است در بزرگراه آیت الله خامنه‌ای بلوار حکمت در شهر کرمان هنگام شب برق قطع است و دید کافی برای گذر عابران و رانندگان وجود دارد. بطوریکه این تاریکی موجب بروز حوادث احتمالی شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب واحترام خدمت شما ممنونم وهمچنین عذرخواهی می‌کنم مزاحم وقتتون شدم، می‌خواستم صدای ماراهم به گوش مسئولان برسانید. مدتی است که بزرگراه آیت الله خامنه‌ای بلوارحکمت در شهرکرمان شب‌ها برق بلوارقطع است. با توجه به اینکه خیابان پررفت وآمد است، مشکلاتی برای اهالی این منطقه به وجود آمده است. حتی برق کوچه‌ها روشن است، ولی درخیابان یا بلوار برقشان را قطع می‌کنند. چند شب پیش یک نفر در وسط بلوار آمد، موتوری هاهم یا چراغ ندارند یا روشن نمی‌کنند. بخاطر تاریکی بلوار می‌خواست با ینده خدا تصادف کند ممنون از لطف وبزرگواری شما که صدای مردم هستید باکمال تشکر

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