با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل‌ها امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین

۱. تونل توحید:
مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال
مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب

۲. تونل نیایش:
مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق):بزرگراه حکیم به سمت شرقبزرگراه همت به سمت شرق
مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب

برچسب ها: تونل توحید ، تونل نیایش
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