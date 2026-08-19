در سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شبکه بین‌المللی پرس‌تی‌وی با پخش مستند جدید داوود مرادیان با عنوان «عملیات آژاکس ۱۹۵۳»، به واکاوی ابعاد پیدا و پنهان این رخداد تاریخی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شبکه بین‌المللی پرس‌تی‌وی با پخش مستند جدید داوود مرادیان با عنوان «عملیات آژاکس ۱۹۵۳»، به واکاوی ابعاد پیدا و پنهان این رخداد تاریخی می‌پردازد.

 این اثر مستند که به‌تهیه‌کنندگی و کارگردانی داوود مرادیان برای پرس تی‌وی تولید شده است، مسیری را که به سقوط دولت محمد مصدق منجر شد، با بهره‌گیری از اسناد کمتر دیده‌شده و تحلیل‌های تاریخی بازخوانی می‌کند.

تمرکز اصلی این مستند بر تبیین نقش راهبردی فشار اقتصادی و جنگ رسانه‌ای به‌عنوان دو ابزار کلیدی قدرت‌های بیگانه در جریان کودتای ۲۸ مرداد است که براساس رویکرد این اثر، بعد‌ها در قالب الگویی عملیاتی در بسیاری از مداخله‌های خارجی در اقصانقاط جهان نیز ازسوی آنان تکرار شده است.

«عملیات آژاکس ۱۹۵۳» در بخش‌های تحلیلی خود، شباهت‌های ساختاری در رویکرد‌های سیاسی قدرت‌های غربی در دهه‌های گذشته با رفتار‌های کنونی آمریکا و غرب در قبال ملت ایران را به‌طور ویژه واکاوی می‌کند؛ تجربه‌ای که حافظه جمعی ایرانیان در طول دهه‌ها و مقطع کنونی نیز در برهه‌های گوناگون و اشکال مختلف با آن روبه‌رو بوده است.

این مستند که محصول جدید شبکه پرس‌تی‌وی است، امروز، چهارشنبه ۲۸ مردادماه، هم‌زمان با سالگرد رخداد تاریخی کودتای آمریکایی‌انگلیسی علیه دولت دکتر مصدق، ساعت ۱۶:۳۵ از این شبکه پخش می‌شود.

منبع: شبکه پرس تی‌وی

برچسب ها: پرس تی وی ، کودتای ۲۸ مرداد
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