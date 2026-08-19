برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

هفته چهارم

جمعه ۶ شهریور

چادرملو اردکان- تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس تهران
نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان - استقلال- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۷ شهریور

مس شهربابک - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فجر سپاسی شیراز- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز
پرسپولیس - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

هفته پنجم

سه شنبه ۱۰ شهریور

استقلال خوزستان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود
گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
شمس آذر قزوین - تراکتورتبریز- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

چهارشنبه ۱۱ شهریور

خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی - نساجی مازندران - ساعت ۱۸- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهراصفهان
استقلال - پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه ۱۲ شهریور

فجر سپاسی شیراز- مس شهربابک ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

هفته ششم

شنبه ۱۴ شهریور

تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه ۱۵ شهریور

پیکان تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه پاس تهران
فولاد مبارکه سپاهان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
چادرملو اردکان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد
آلومینیوم اراک - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه امام خمینی اراک

دوشنبه ۱۶ شهریور

پرسپولیس- ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهداء شهر قدس
نساجی مازندران- خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۹- ورزشگاه وطنی قائمشهر

سه شنبه ۱۷ شهریور

مس شهر بابک- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد

هفته هفتم

پنجشنبه ۱۹ شهریور

استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه هفتم شهداء شهر قدس

شنبه ۲۱ شهریور
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۲۲شهریور

خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال ایران
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