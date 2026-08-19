جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ارومیه گفت: پلیس امروز، نماد اقتدار، دفاع و خدمتگزاری در تراز انقلاب اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «قاسم رضایی»، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی، با تأکید بر جایگاه استراتژیک این استان و رشادتهای مردم آن، امنیت کنونی منطقه را مرهون خون پاک شهدا و انسجام مثالزدنی میان نیروهای مسلح و مدیران استانی دانست.
فضاي استان آذربايجان غربي عطر آگين به خون پاک شهداست
سردار جمال سلماني فرمانده جدید انتظامي استان آذربایجان غربی در آيين توديع و معارفه فرمانده انتظامي استان با اشاره به اينکه فضاي استان آذربايجان غربي عطرآگين است به خون پاک شهداي عزيزمان، گفت: امنيت مردم خط قرمز پليس است و برخورد با افرادي که با قدرتنمايي، چاقوکشي، استفاده از سلاح و ايجاد هياهو و راهبندان نظم و امنيت مردم را مختل ميکنند، بر اساس قانون در دستور کار پليس قرار دارد.
وي افزود: خدمت گزاري در مسير امنيت جامعه، مصداق بارز جهاد في سبيل الله بوده و مجاهدت هاي همکارانم در اين راستا، قابل وصف و ستايش نيست و بر همين اساس خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفيق خدمت در ديار ايثار، شهادت و رنگين کمان اقوام و اديان را يافتم.
فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي ادامه داد: نظم، انضباط و امنيت اجتماعي و توان آمادگي دفاعي يکي از مهم ترين مولفه هاي يک پليس انقلابي و جهادي است و ما معتقديم که سازمان انتظامي، سازماني مردم محور و در کنار مردم است چرا که مردم ولي نعمت ما هستند.
وي امنيت را از مهمترين مولفه هاي رشد و پيشرفت جامعه برشمرد و تاکيد کرد: توليد امنيت و تلاش همگاني در زمنيه پيشگيري يک ضرورت و تکليف است و چنانچه اين مولفه به چالش کشيده شود، ديگر شاخصه هاي يک جامعه مترقي نيز به سرانجامي نخواهد رسيد، بنابراين خدمت گزاري در مسير امنيت جامعه مصداق بارز جهاد في سبيل الله است.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به حساس بودن کار پليس خاطرنشان کرد: دانايي محوري، آشنايي با روش هاي اشراف اطلاعاتي، آمادگي عملياتي، حضور به موقع و عالمانه در صحنه، آشنايي با سياست هاي مقابله، داشتن علم انتظامي، انگيزه و باورمندي مهمترين شاخصه هاي موفقيت در کار پليس است.
سردار سلمانی در پايان تصريح کرد: برقراري امنيت پايدار در جامعه نيازمند مشارکت مردم با پليس است و براي اينکه مشارکت و همبستگي ميان مردم و پليس اتفاق بيفتد، نيازمند اعتماد متقابل مي باشيم که نتيجه انضباط اجتماعي و حمايت هاي مردمي، پليس مقتدر را به همراه دارد.
امنیت پایدار، بزرگترین مزیت و پشتوانه توسعه در استان است / مرزهای آذربایجانغربی باید از نگاه امنیتی به فرصت اقتصادی تبدیل شوند.
دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان با قدردانی از تلاشهای مجموعه انتظامی و امنیتی، امنیت پایدار را مهمترین سرمایه و مزیت راهبردی آذربایجانغربی دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه این استان در معادلات امنیتی و اقتصادی کشور اظهار داشت: روزی که مسئولیت استان را پذیرفتم، بزرگترین نعمتی که در آذربایجانغربی مشاهده کردم، نعمت امنیت بود؛ امنیتی که به برکت خون شهدا، مجاهدت نیروهای مسلح، قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، قرارگاه شهید بروجردی، سپاه، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، اطلاعات ارتش، مرزبانی و مجموعه انتظامی برقرار شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی در سالهای گذشته و بهویژه در حوادث اخیر، از امنترین استانهای کشور بوده است، افزود: در جریان اغتشاشات و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر، همه جمعبندیها و ارزیابیها نشان داد که این استان بهواسطه تدبیر، انسجام و همراهی مجموعههای امنیتی، انتظامی و مدیریتی، در شرایطی بسیار مطلوب و قابل اتکا قرار دارد.
رحمانی با تجلیل از نقش فرماندهی انتظامی استان در مدیریت بحرانها تصریح کرد: سردار رحیم جهانبخش و همکاران ایشان با اشراف، تحلیل دقیق و حضور میدانی مؤثر، در کنار شورای تأمین و سایر دستگاهها، نقش مهمی در حفظ آرامش استان داشتند و تصمیماتی که در آن مقاطع اتخاذ شد، شایسته ثبت و تدریس است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به روحیه ایثار و مسئولیتپذیری کارکنان فراجا گفت: در روزهای آغازین جنگ اخیر، بسیاری از نیروها در شرایط سخت مرزی و عملیاتی، بدون هیچگونه گلهمندی و با احساس تکلیف کامل در صحنه ماندند و این میزان از تعهد، برای همه ما مایه افتخار است. خانوادههای این عزیزان نیز با صبوری و بزرگواری، جلوهای از فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است.
وی با تأکید بر اینکه مرزهای استان نباید بهعنوان بنبست دیده شوند، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی استان مرزی است، اما مرز در اینجا فرصت است، نه تهدید؛ ما سهراهی مهمی در اختیار داریم که میتواند به چهارراه اقتصاد کشور تبدیل شود. از مرز بازرگان و خوی تا سرو، تمرچین و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب، همه ظرفیتهایی هستند که باید با نگاه توسعهمحور و نه صرفاً امنیتی، بهدرستی فعال شوند.
رحمانی با بیان اینکه در استان، انواع رویههای تجاری و مرزی از جمله تجارت مرزنشینی، کولبری، پیلهوری، گمرکات، منطقه آزاد و منطقه ویژه وجود دارد، افزود: سیاست ما این است که مرزها را برای مردم و اقتصاد کشور فعال کنیم. باید زیرساختها را بهگونهای تکمیل کنیم که آذربایجانغربی به نقطهای تبدیل شود که همه بخواهند به آن مراجعه کنند و از ظرفیتهای آن بهره ببرند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در استان تصریح کرد: امنیت، زیرساخت اصلی سرمایهگذاری است و امروز خوشبختانه به برکت همین امنیت، پروژههای عمرانی و اقتصادی استان متوقف نشده و مسیر رشد با شتاب ادامه دارد. هرچند هنوز تا قله فاصله داریم، اما روندها نشان میدهد که استان در شاخصهای مختلف اقتصادی، صنعتی، معدنی و عمرانی در حال ارتقاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و همدلی مردم استان اظهار داشت: انسجام اجتماعی در آذربایجانغربی، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت شرایط سخت بوده است. مردم استان در همه شهرستانها، شمال و جنوب و مرکز، همراه نظام و دولت بودهاند و این همراهی باید بهصورت شایسته مورد تکریم قرار گیرد.
رحمانی در پایان با آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید انتظامی استان و تقدیر از سردار رحیم جهانبخش، خاطرنشان کرد: از سردار جهانبخش و همه نیروهای انتظامی استان برای خدمات صادقانه و مجاهدتهای ارزشمندشان تشکر میکنم و امیدوارم سردار جمال سلمانی نیز با همان روحیه جهادی و مردمی، مسیر خدمت را با قوت و برکت ادامه دهند.
در این آئین سردار جمال سلمانی به عنوان فرمانده جدید انتظامی آذربایجان غربی معارفه و از زحمات سردار رحیم جهانبخش فرمانده پیشین انتظامی استان تقدیر شد.