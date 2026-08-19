تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در نخستین بازی خود در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ موفق به شکست مقتدرانه الجزایر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) با حضور ۲۰ تیم در دوحه قطر آغاز شد و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ نخستین پیروزی خود را به ثبت رساندند.

سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم‌نژاد، آرش اشرفی، امیررضا فرامرزی و پارسا مقصودی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، حمزه آقچه‌لی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در این رقابت‌ها هستند که با صلاحید سرمربی به میدان رفتند.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال کشورمان با کسب ۱۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و الجزایر را به دست آورد. داورانی از اسپانیا و هندوراس قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم ایران ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۰ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف پاکستان می‌رود.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.

در دیگر دیدار روز نخست این رقابت‌ها تیم لهستان موفق به شکست سه بر صفر آرژانتین شد.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، والیبال قهرمانی جهان ، والیبال
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