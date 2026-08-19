باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سیدعلی ختمی‌مآب، دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، با اشاره به حضور این انجمن در بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت ساختمان، گفت: هدف انجمن از حضور در این نمایشگاه، ایجاد یک زنجیره یکپارچه در صنعت ساختمان، از مرحله طراحی و ساخت تا بهره‌برداری است تا ساختمان به‌عنوان یک «محصول» تعریف شود.

وی اظهار کرد: حضور انجمن در سالن ۳۵ نمایشگاه، رویکرد متفاوتی نسبت به سایر سالن‌ها دارد؛ چراکه ما به دنبال ایجاد یک زنجیره ساخت در کشور هستیم که از طراحی آغاز شود و تا ساخت و بهره‌برداری ادامه پیدا کند.

ختمی‌مآب با بیان اینکه ساختمان باید مانند یک محصول، چرخه عمر مشخصی داشته باشد، افزود: وقتی ساختمان به‌عنوان یک محصول دیده شود، عملکرد آن در زمان بهره‌برداری نیز متناسب‌تر خواهد بود؛ در حالی که در شرایط فعلی، اجزای مختلف صنعت ساختمان تا حد زیادی به‌صورت جزیره‌ای در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی این وضعیت را با صنعت خودرو مقایسه کرد و گفت: در صنعت خودرو از مرحله طراحی تا تکمیل محصول، یک متولی مشخص وجود دارد و حتی پس از فروش نیز خدمات پس از فروش، گارانتی و پشتیبانی ادامه دارد، اما در صنعت ساختمان چنین زنجیره‌ای وجود ندارد و جای آن به‌شدت خالی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ادامه داد: نبود این زنجیره باعث می‌شود سازندگان و بهره‌برداران، شناخت و برداشت دقیقی از ساختمان و نحوه بهره‌برداری از آن نداشته باشند. در بسیاری از موارد، سازنده ساختمان را می‌فروشد و ارتباطش با مالک به پایان می‌رسد.

ختمی‌مآب با اشاره به چالش انتخاب مصالح و فناوری‌های ساختمانی نیز گفت: سازندگان با این پرسش مواجه‌اند که ساختمان را با چه مصالح و چه شیوه‌ای بسازند و در بسیاری از موارد، صرفاً از مصالحی استفاده می‌شود که در دسترس‌تر یا ارزان‌تر هستند؛ بدون اینکه الزاماً مشخص باشد این مصالح برای آن ساختمان و روش ساخت، گزینه بهینه‌ای هستند یا خیر.

وی افزود: انجمن در این نمایشگاه غرفه‌ای را با رویکرد زنجیره تأمین ساختمان طراحی کرده و چرخه عمر ساختمان را نیز در آن مورد توجه قرار داده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان یکی دیگر از اهداف حضور انجمن در نمایشگاه را شناسایی تولیدکنندگان و شرکت‌های جدید عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف ما این است که سازندگان و تولیدکنندگان جدیدی را که تاکنون شناسایی نکرده‌ایم، پیدا کنیم و با ایجاد یک پایگاه داده، آنها را در آینده به حلقه‌های مختلف زنجیره صنعت ساختمان اضافه کنیم تا بتوانند نقش مؤثرتری در این حوزه ایفا کنند.

ختمی‌مآب با بیان اینکه این رویکرد در صنعت ساختمان کشور هنوز به‌طور جدی شکل نگرفته است، اظهار کرد: متأسفانه چنین زنجیره‌ای در صنعت ساخت کشور نداریم و انجمن امسال با همین ایده در نمایشگاه حضور پیدا کرده است. امیدواریم در آینده نزدیک، نتایج این رویکرد را در صنعت ساختمان شاهد باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره محور پایگاه داده انجمن نیز توضیح داد: محور فعالیت ما صنعتی‌سازی است. انجمن پیش از این نیز پایگاه‌های داده خوبی داشته و همچنان آنها را به‌روزرسانی می‌کند، اما تلاش کردیم از فرصت نمایشگاه استفاده کنیم تا این فرآیند را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در حوزه فناوری‌های ساختمانی فعالیت می‌کنند و تولیدکنندگان جدیدی نیز در کشور شکل گرفته‌اند. این مجموعه‌ها باید به‌درستی شناسایی شوند و در جایگاه مناسب خود در زنجیره صنعت ساختمان قرار بگیرند.

ختمی‌مآب تأکید کرد: گاهی حتی خود این شرکت‌ها نیز نمی‌دانند در کدام بخش از صنعت ساختمان می‌توانند بیشترین نقش و اثرگذاری را داشته باشند. هدف ما این است که یک چتر مفهومی ایجاد کنیم و به‌نوعی «نخ تسبیح» باشیم تا بتوانیم این حلقه‌ها و ظرفیت‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

وی با اشاره به استقبال شرکت‌ها از این رویکرد در نمایشگاه گفت: استقبال بسیار خوبی از این ایده صورت گرفته است. بسیاری از شرکت‌هایی که پیش از این شناختی از ظرفیت‌های انجمن نداشتند، پس از آشنایی با این رویکرد به سمت ما آمده‌اند و در حال گفت‌وگو و بررسی زمینه‌های همکاری با آنها هستیم. این شرکت‌ها نیز نسبت به توسعه همکاری‌ها استقبال و علاقه زیادی نشان داده‌اند.