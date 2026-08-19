رئیس مرکز سیمافیلم از برنامه‌ریزی برای پخش سریال‌های الف ویژه «سلمان فارسی» و «حضرت موسی (ع)» برای مخاطبان جهانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال‌های الف ویژه «سلمان فارسی» و «حضرت موسی (ع)» به دلیل برخورداری از داستان‌هایی فراتر از مرز‌های ایران، قرار است با برنامه‌ریزی برای پخش و عرضه جهانی، در دسترس مخاطبان دیگر کشور‌ها نیز قرار بگیرند.

مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم درباره برنامه این مرکز برای دوبله و پخش آثار الف ویژه برای مخاطبان جهانی گفت: سریال‌های الف ویژه بخصوص «سلمان فارسی» و «حضرت موسی (ع)» مخاطبان جهانی دارد و قصه آن محدود به ایران و ایرانیان نیست. حتماً پیش‌بینی شده تا این سریال‌ها به دست اقشار مختلف مردم در دنیا برسد. 

نقویان درباره علت تغییر بازیگران در سریال «حضرت موسی (ع)» گفت: تغییر بازیگران یک روال طبیعی است؛ چون سینمایی «حضرت موسی (ع)» جدا از سریالش بوده و در قصه سریال شاهد یکسری شاخ و برگ‌های اضافی در فیلمنامه هستیم. از ابتدا این تغییر بازیگر قابل پیش‌بینی بود.

رئیس مرکز سیمافیلم به تفاوت نسخه سینمایی و سریالی «حضرت موسی (ع)» اشاره کرد و افزود: به هر حال، تولید سینمایی ۳۰ تا ۴۰ روز زمان می‌برد. اما سریال یک کار چند ساله است و باید با برنامه بازیگران هماهنگ باشد. از طرفی، نسخه سینمایی با یک نگاه دیگر ساخته شده و قصه سریال متفاوت است. همه اینها دست به دست هم می‌دهند، تا یکسری عوامل حتی عوامل فنی، پشت و جلوی دوربین دچار تغییر شوند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمام بازیگران اصلی تغییر کرده است؟ توضیح داد: خیر، مثلاً خانم مریلا زارعی در این سریال حضور دارد.

از سال گذشته اخباری مبنی بر تغییر بازیگران سریال «موسی کلیم الله (ع)» نسبت به نسخه سینمایی آن مطرح شد و برخی بازیگران در نسخه سریالی تغییر کردند. یکی از این تغییرات به حضور بهزاد خلج بر می‌گردد، که در این سریال نقش عمران پدر موسی (ع) را بازی می‌کند؛ نقشی که پیش از این بر دوش علیرضا کمالی بود.

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برچسب ها: حضرت موسی ، سلمان فارسی ، الف ویژه
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