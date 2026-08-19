قائم مقام مدیرعامل ISQI گفت: پیاده‌سازی موفق استراتژی، بازنگری مستمر دستورالعمل‌ها از تجربیات موفق ISQI است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران، قائم مقام مدیرعامل و مدیران واحدهای ستادی ISQI، به همراه جمعی از همکاران سازمان استاندارد و نیز نمایندگانی از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور نشست برگزار شد مسیر تحول دیجیتال در تجربه مشتری ، ارتقا برند ، منابع انسانی و فرآیندهای شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

هادی شفیعی گل، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران، در ابتدای این همایش، ضمن اشاره به رویکرد های جدید و به روز رسانی مدل جایزه ملی کیفیت در دوره نوزدهم، اظهار داشت: «این مدل با مشارکت و همفکری ارزیابان و سرارزیابان سازمان ملی استاندارد و اساتید دانشگاهی بازنگری شد. همچنین با بررسی استانداردهای جهانی از ۸۲ کشور و ایجاد تغییرات جزئی در مدل EFQM 2025، تلاش کردیم جایزه را به سمت محصول‌محور بودن سوق دهیم.»

او ضمن تمجید از عملکرد ISQI در بین ۱۶۱ واحد شرکت‌کننده در جایزه INQA دوره گذشته، افزود: «کسب امتیاز ۵۱۶ به‌عنوان بالاترین رتبه در این جایزه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نشان‌دهنده توانمندی این سازمان در جاری‌سازی مدل و کیفیت در تمامی فرآیندهاست که واقعا جای تبریک دارد. از همین رو، این تور تعالی ترتیب داده شد تا سایر واحدها بتوانند از تجارب این الگوی موفق بهره‌مند شوند.»

بابک اسماعیلیان، عضو هیئت مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل ISQI نیز در این رویداد ضمن تشریح مسیر حرکت ISQI در حوزه تعالی، نکات کلیدی این مسیر را بر شمرد. او تعالی را به مثابه یک مسیر دانست و گفت: “تعالی یک نقطه پایان نیست؛ ما هر سال با بررسی شکاف‌های موجود و نداشته‌هایمان، مسیر بهبود را بازتعریف می‌کنیم.”

اسماعیلیان همچنین مواردی چون پیاده‌سازی موفق استراتژی، بازنگری مستمر دستورالعمل‌ها را از دیگر تجربیات موفق ISQI مطرح کرد و افزود: “برخلاف بسیاری از سازمان‌ها که در نوشتن استراتژی متوقف می‌شوند، ما با جاری‌سازی مدل OKR و پایش هفتگی و سه‌ماهه، استراتژی را در دل لایه‌های مختلف سازمان به اجرا درآوردیم. علاوه‌بر آن از طریق مدل‌های تعالی، روح کیفیت را در بیش از هزار دستورالعمل‌ شرکت دمیدیم و آن‌ها را منطبق بر نیازهای واقعی بازنگری کردیم.

در ادامه زینب نقاش، مدیر تضمین کیفیت و برنامه‌ریزی عملکرد ISQI، ضمن معرفی خدمات و توانمندی‌های شرکت، مسیر طی شده در جایزه ملی کیفیت و اقدامات و پروژه‌های بهبود تعریف شده در مسیر تعالی تا کسب جایگاه تندیس را برای حاضرین تشریح نمود.

سجاد ناصر خاکی، مدیر فناوری اطلاعات، مسیر تحول دیجیتال و بلوغ این رویکرد و تجارب موفقیت و شکست خود در این مسیر را با حاضرین به اشتراک گذاشت و یگانه جوانی، مدیر منابع انسانی، عملکرد تمامی سامانه های دیجیتال در واحد منابع انسانی اعم از جذب و استخدام، قرارداد، نظام پیشنهادات، طرح رویش، ارزیابی عملکرد و … را به طور واقعی برای حاضرین نمایش داد.

 

برچسب ها: استاندارد ، سازمان استاندارد
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