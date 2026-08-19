تیم ملی والیبال زنان ایران در دیداری تدارکاتی موفق به شکست استرالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق رایزنی‌های علیرضا طلوع کیان مدیرفنی تیم ملی با کادرفنی تیم ملی استرالیا، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری یک دیدار دوستانه و تدارکاتی فراهم شد و ملی پوشان کشورمان امروز مقابل این تیم صف آرایی کردند.

تیم ملی زنان در چهار ست متوالی این دیدار موفق به شکست حریف با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۸ شدند.

شبنم علیخانی، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و نگار هاشمی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه دو ستانه بودند.

کادر فنی در این دیدار دوستانه عملکرد والیبالیست‌های ملی‌پوش را در اجرای برنامه‌های تاکتیکی مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

از آن‌جا که تیم ملی زنان استرالیا حدود ۱۰ روز است در پکن اردوی تدارکاتی برگزار کرده است از نظر هماهنگی با وضعیت آب و هوایی و آرایش تیمی در شرایط مطلوبی است.

انجام بازی تدارکاتی با ملی‌پوشان استرالیایی شاگردان طلوع‌کیان را به خوبی در برنامه‌های اجرایی تحت فشار قرار داد و به نقاط ضعف و قوت خود در این دیدار پی بردند. کادرفنی با تعویض‌های مکرر در طول بازی اکثر بازیکنان پست‌های مختلف را برای اجرای برنامه‌های مورد نظر بکار گرفت تا هر یک از آنها را در شرایط سخت مورد ارزیابی قرار گیرند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از جمعه ۳۰ مرداد به میزبانی چین آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار مقابل چین تایپه صف‌آرایی می‌کنند.