باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - کریمی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به توسعه فناوری‌های هوشمندسازی ساختمان و سیستم‌های پایش تصویری گفت: استفاده از این فناوری‌ها علاوه بر افزایش امنیت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و آب داشته باشد و در برخی موارد، میزان مصرف انرژی را دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

وی اظهار کرد: فعالیت این مجموعه در حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و سیستم‌های پایش تصویری متمرکز است و از طراحی تا اجرای سیستم‌های هوشمندسازی منازل، اماکن، حفاظت پیرامونی و دوربین‌های مداربسته را به‌صورت صفر تا صد انجام می‌دهیم.

این مدیرعامل دانش‌بنیان با بیان اینکه هوشمندسازی ساختمان در گذشته کمتر مورد توجه صنعت ساختمان قرار داشت، افزود: بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها به شکل سنتی اداره می‌شدند، اما با توسعه فناوری‌های جدید، امکان کنترل و مدیریت بسیاری از تجهیزات از راه دور فراهم شده است. هدف اصلی این فناوری‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی و نگهداری است.

وی ادامه داد: در ساختمان هوشمند، سیستم‌های سرمایش و گرمایش، روشنایی و حتی آبیاری را می‌توان از راه دور و از طریق تلفن همراه مدیریت کرد. به این ترتیب، نیازی نیست تجهیزات بدون استفاده روشن بمانند و مصرف انرژی متناسب با نیاز واقعی ساختمان تنظیم می‌شود.

این فعال حوزه فناوری درباره نقش هوشمندسازی در مدیریت مصرف آب نیز گفت: سیستم‌های هوشمند آبیاری می‌توانند آبیاری درختان، گل‌ها و گیاهان را بر اساس زمان و نیاز مشخص مدیریت کنند و از هدررفت آب جلوگیری کنند. این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های مرتبط با مصرف آب نیز اهمیت زیادی دارد.

وی همچنین به کاربرد هوش مصنوعی در سیستم‌های حفاظت پیرامونی اشاره کرد و گفت: دوربین‌های مجهز به فناوری‌های جدید می‌توانند قابلیت‌هایی مانند تشخیص چهره و پایش هوشمند را ارائه دهند. برای نمونه، سیستم می‌تواند تشخیص دهد فردی که قصد ورود به یک ساختمان یا بخش مشخصی از آن را دارد، مجاز به ورود هست یا خیر.

این مدیرعامل دانش‌بنیان افزود: فناوری تشخیص چهره حتی در سیستم‌های آسانسور نیز قابل استفاده است؛ به‌گونه‌ای که پس از شناسایی فرد، آسانسور می‌تواند وی را به طبقه مجاز هدایت کند. این موضوع هم سطح امنیت ساختمان را افزایش می‌دهد و هم از تردد‌های غیرضروری و اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به توسعه استفاده از این فناوری‌ها در کشور گفت: هوشمندسازی ساختمان و سیستم‌های پایش تصویری در بخش‌های مختلف در حال گسترش است و با توجه به الزامات و رویکرد‌های جدید در صنعت ساختمان، استقبال از این فناوری‌ها نیز افزایش یافته است.

او خاطرنشان کرد: شاید اجرای سیستم‌های هوشمند در ابتدا هزینه‌ای برای مالک ساختمان داشته باشد، اما این هزینه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش مصرف انرژی و آب، افزایش امنیت و مدیریت بهتر تجهیزات می‌تواند در بلندمدت صرفه اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

این فعال حوزه دانش‌بنیان با بیان اینکه در برخی پروژه‌ها میزان صرفه‌جویی در مصرف آب می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد، گفت: فناوری‌های هوشمندسازی ظرفیت بالایی برای توسعه در صنایع مختلف کشور دارند و در صورت گسترش استفاده از آنها، می‌توانند علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار و کسب‌وکارها، به مدیریت منابع و بهبود بهره‌وری در سطح ملی نیز کمک کنند.