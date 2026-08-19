باشگاه خبرنگاران جوان -روح‌الله ابراهیمی با اشاره به آخرین وضعیت فرودگاه قم اظهار داشت: برغم مشکلات حقوقی و وقفه ۱۰ ساله در این پروژه، با پیگیری‌های ویژه استاندار، عملیات احداث در حال انجام است و قرارداد‌های مربوط به رویه بتنی باند و سفت‌کاری بخش‌های اصلی نهایی شده است.

وی با بیان اینکه طراحی و بررسی نقشه‌های سالن ترانزیت و برج مراقبت به مراحل پایانی رسیده است، افزود: برنامه‌ریزی شده تا در هفته دولت، عملیات اجرایی این بخش‌ها با کلنگ‌زنی رسمی آغاز شود.

ابراهیمی افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود، سرعت کار را تحت تأثیر قرار داده است، اما تکمیل باند با پیمانکاران جدید به صورت مستمر در حال اجراست و وعده ۱۸ ماهه برای بهره‌برداری همچنان در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی استانداری قم با اشاره به چالش تأمین منابع مالی، تصریح کرد: با توجه به نیاز ۱۰ همتی پروژه، ابتکار عمل ویژه‌ای برای تأمین منابع از طریق مولدسازی و تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان کمیته امداد، وزارت راه و شهرسازی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان انجام شده است که می‌تواند تا ۲۵ همت منابع ایجاد کند؛ اقدامی که فشار مالی را از دوش دولت برداشته و فرودگاه را از بن‌بست خارج کرده است.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت این پروژه برای اقتصاد استان، گفت: طبق آمار‌های رسمی، ۷۰ درصد از ورودی‌های مسافر به کشور مقصدشان قم است، اما نبود زیرساخت هوایی باعث شده زیارت‌ها عمدتاً نیم‌روزی و گذری باشد؛ با بهره‌برداری از فرودگاه، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های زیارتی، شاهد افزایش اقامت زائران و رونق چشمگیر اقتصاد گردشگری استان خواهیم بود.

منبع:استانداری قم