تیم فوتبال استقلال تهران در دو بازی ابتدایی خود در لیگ برتر دروازه خود را بسته نگه داشته و در دیدار با سپاهان در هفته سوم کار سختی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با دو پیروزی متوالی آغاز کرده و یکی از نکات قابل توجه در شروع کار آبی‌پوشان، عملکرد خط دفاعی این تیم بوده است؛ جایی که استقلال در دو دیدار برابر مس شهربابک و نساجی موفق به ثبت کلین‌شیت شده و هنوز دروازه‌اش باز نشده است.

آبی‌پوشان در شرایطی توانسته‌اند در دو هفته نخست دروازه خود را بسته نگه دارند که فصل گذشته شرایط متفاوتی داشتند و در دو بازی ابتدایی سه گل دریافت کرده بودند. همین موضوع باعث شده عملکرد دفاعی استقلال در شروع فصل جدید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و سیستم سه دفاعه سهراب بختیاری‌زاده نیز تا اینجا توانسته پاسخ مثبتی به همراه داشته باشد.

استقلال با استفاده از سه مدافع مرکزی تلاش می‌کند فضای بیشتری برای پوشش عمق و همچنین جناحین داشته باشد و حضور پیستون‌ها نیز به این تیم اجازه می‌دهد در زمان حمله از کناره‌ها با نفرات بیشتری استفاده کند. در دو بازی گذشته، این ساختار دفاعی توانسته مانع از گلزنی حریفان شود و آبی‌پوشان در کنار کسب ۶ امتیاز، دو کلین‌شیت نیز به ثبت رسانده‌اند.

با این حال، استقلال در هفته سوم با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود در شروع فصل مواجه خواهد شد. سپاهان که یکی از مدعیان همیشگی فوتبال ایران محسوب می‌شود، حریف بعدی آبی‌پوشان خواهد بود؛ تیمی که با وجود شکست ۲ بر صفر مقابل تراکتور در هفته دوم، از نظر کیفیت فنی و مهره‌های هجومی همچنان تیمی خطرناک محسوب می‌شود.

تقابل با سپاهان می‌تواند نخستین محک جدی خط دفاعی استقلال در فصل جدید باشد و مشخص خواهد کرد که ساختار دفاعی آبی‌پوشان تا چه اندازه مقابل تیمی با قدرت هجومی بالاتر می‌تواند دوام بیاورد. حفظ روند کلین‌شیت‌ها در این مسابقه می‌تواند اعتماد به سیستم دفاعی بختیاری‌زاده را بیش از گذشته افزایش دهد و در مقابل، باز شدن دروازه استقلال می‌تواند نخستین چالش جدی این ساختار در فصل جدید باشد.

در واقع استقلال حالا پس از کسب دو برد ابتدایی، با یک سؤال مهم روبه‌رو است؛ آیا خط دفاعی آبی‌ها می‌تواند برابر سپاهان نیز بدون اشتباه ظاهر شود و سومین کلین‌شیت متوالی را به ثبت برساند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند تصویر روشن‌تری از توانایی‌های دفاعی استقلال در ادامه فصل ارائه دهد.