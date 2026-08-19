باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را در شرایطی آغاز کرده که برخلاف فصل گذشته، مهاجمان این تیم در همان دو هفته ابتدایی نقش پررنگی در گلزنی داشته‌اند و هر دو مهاجم آبی‌پوش موفق شده‌اند نام خود را در فهرست گلزنان استقلال ثبت کنند. استقلال در هفته نخست با نتیجه ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک به پیروزی رسید که در این دیدار سعید سحرخیزان دو بار موفق به گلزنی شد و شروعی درخشان در فصل جدید داشت.

در هفته دوم نیز نوبت به محمدرضا آزادی رسید تا در دیدار برابر نساجی، در دقایق پایانی گل سه‌امتیازی استقلال را به ثمر برساند و ضمن باز کردن دروازه حریف، طلسم گل نزدن خود برای آبی‌پوشان را نیز بشکند.

این اتفاق در حالی رقم خورده که در فصل گذشته بخش قابل توجهی از گل‌های استقلال توسط بازیکنان کناری و وینگر‌های این تیم به ثمر می‌رسید و مهاجمان کمتر در نقش گلزن اصلی ظاهر می‌شدند. حالا، اما شرایط در شروع فصل جدید متفاوت است و مهاجمان استقلال نشان داده‌اند که می‌توانند سهم بیشتری در گلزنی این تیم داشته باشند.

سحرخیزان با دو گل در بازی نخست و آزادی با یک گل در بازی دوم، سه گل از پنج گل استقلال در دو هفته ابتدایی را به نام خود ثبت کرده‌اند؛ آماری که می‌تواند برای کادر فنی و هواداران آبی‌پوش امیدوارکننده باشد. در صورت ادامه این روند، استقلال در فصل جدید مسیر‌های متنوع‌تری برای گلزنی خواهد داشت و برخلاف فصل گذشته، بار اصلی گلزنی تنها بر دوش وینگر‌ها و بازیکنان کناری نخواهد بود.