باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمید صابر فرزام، رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و اقتصاد دانشبنیان جهاددانشگاهی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها اظهار کرد: توسعه همکاریهای بینالمللی و استفاده از ظرفیت بازارهای خارجی، در کنار تأمین نیازهای داخلی، یکی از مسیرهایی است که برای توسعه فعالیتهای فناورانه و دانشبنیان دنبال میشود.
وی افزود: جهاددانشگاهی در حوزههای مختلف تلاش میکند متناسب با نیازهای خود با کشورهای مختلف ارتباط برقرار کند و در زمینه تأمین برخی نیازها نیز از ظرفیت کشورهایی مانند چین و هند استفاده میشود.
فرزام با اشاره به بازارهای هدف صادراتی گفت: در حوزه صادرات محصولات و فناوریهای دانشبنیان، کشورهای عمان، افغانستان، عراق، پاکستان و چند کشور آفریقایی در زمره بازارهایی هستند که فعالیتهای صادراتی به آنها دنبال میشود.
رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و اقتصاد دانشبنیان جهاددانشگاهی تأکید کرد: اولویت نخست، تأمین نیازهای داخلی و حل مسائل کشور است، اما پس از دستیابی به ظرفیت تولید و فناوری، امکان توسعه بازار و صادرات این محصولات نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: تجربه فعالیت شرکتهای دانشبنیان جهاددانشگاهی در حوزههایی مانند اصلاح نژاد دام نشان داده است که برخی فناوریها علاوه بر قابلیت استفاده در داخل، امکان عرضه به بازارهای خارجی را نیز دارند و تاکنون چند مورد صادرات در این حوزه انجام شده است.
فرزام با بیان اینکه توسعه بازارهای خارجی میتواند به تقویت اقتصاد دانشبنیان کمک کند، اظهار کرد: هدف این است که ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور تنها در مرحله تولید محصول متوقف نشود و با ایجاد مسیرهای مناسب تجاریسازی و بازارسازی، این محصولات به بازارهای منطقهای و بینالمللی نیز راه پیدا کنند.