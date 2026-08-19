باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - عباس حسیننژاد، مدیر دفتر طنز حوزه هنری در گفتگوباخبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان، از اجرای ۱۳ دوره آموزشی در استانها، راهاندازی تحریریههای «قلمه» برای نوآموزان و تولید محتوای طنز در بسترهای نوین رسانهای خبر داد.
عباس حسیننژاد، مدیر دفتر طنز حوزه هنری، با اشاره به بیش از دو دهه فعالیت این دفتر، اظهار داشت: رویکرد اصلی ما بر آموزش طنز متمرکز است. در دوره جدید، بنیاد کار را بر آموزش طنز گذاشتهایم و در کنار آن، گعدههای طنزپردازی را به صورت هفتگی برگزار میکنیم که طی آن هنرمندان در حوزههای شعر، نثر، داستان و فیلمنامه گرد هم میآیند.
وی با تشریح فعالیتهای آموزشی در سطح کشور، افزود: تاکنون ۱۳ دوره آموزشی در استانهای مختلف تحت عنوان قلمه برگزار کردهایم و به صورت اردوهای یک هفتهای در استانها حضور مییابیم. دو روز ابتدایی این اردوها به آموزش مبانی طنز توسط اساتید اختصاص دارد و در ۳ تا ۵ روز باقیمانده، هنرجویان با کلیت و ابعاد گوناگون طنز، از متننویسی تا کاریکاتور، آشنا میشوند تا بتوانند پس از آن، رشته تخصصی خود را انتخاب کنند.
حسیننژاد با تأکید بر شعار «طنز آموختنی است»، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم حتی اگر فردی ذاتاً بامزه نباشد، میتواند با آموزش، طنزپردازی موفق شود. برای تداوم ارتباط با هنرجویان استانها، پس از پایان هر دوره، کلاسهای مجازی ۱۰ جلسهای در حوزه داستان و شعر برگزار میکنیم تا آموزشها تداوم یابد.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری با اشاره به چالشهای حوزه آموزش گفت: عرصه فرهنگ و به ویژه آموزش، بسیار دشوار و پیچیده است و هنرجویان اغلب با کمبود وقت مواجهاند. با این حال، ما تلاش کردهایم با تهیه کتاب و منابع آموزشی مورد نیاز، مسیر را برای طنزآموزان هموار کنیم.
وی از راهاندازی دو تحریریه تخصصی خبر داد و تصریح کرد: تحریریه «قلمه» برای نوآموزان و طنزپردازان تازهکار طراحی شده است و در کنار آن، یک تحریریه حرفهای نیز فعالیت میکند که به هنرمندان مستعد، امکان ورود به عرصه حرفهای را میدهد. همچنین پوشش اخبار و رویدادهای طنز و کمدی در جهان، از دیگر وظایف این تحریریههاست.
حسیننژاد در ادامه به برگزاری ۱۹۵ امین شب شعر طنز «در حلقه رندان» پس از ۸ ماه وقفه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان روبهرو شدیم. هرچند طنز در فضای مجازی نیز رو به گسترش است، اما حضور پرشور مردم در سالنها برای ما بسیار لذتبخش است و تلاش میکنیم طنز پاک و سالم را به مخاطبان عرضه کنیم.
وی همچنین به فعالیتهای دفتر طنز در حوزه میکرورسانهها (رسانههای کوتاه) اشاره کرد و افزود: پروژههایی مانند «هویج مدیا»، تولید و انتشار مجموعه پادکستهای تخصصی، «جاجوکی» و همچنین مجموعه «پیادهگرد» و «قصهمصه» که با موضوعات مختلف به طنز فعالیت میکنند، از جمله اقداماتی هستند که برای ارائه طنز در قالبهای نوین رسانهای انجام دادهایم.
وی در پایان از همه علاقهمندان به این عرصه دعوت کرد تا با شرکت در نشستهای صمیمانه دفتر طنز حوزه هنری به صورت فعالانه و علمی به تولید اثر در حوزه طنز بپردازند.