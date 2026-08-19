باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با دو پیروزی متوالی آغاز کرده و حالا در آستانه نخستین آزمون جدی خود در هفته سوم قرار دارد؛ جایی که آبیپوشان باید به مصاف سپاهان بروند. استقلال در دو هفته ابتدایی مس شهربابک و نساجی را شکست داده و با کسب ۶ امتیاز و تفاضل گل مثبت پنج، شروع بسیار خوبی داشته است.
یکی از نکات قابل توجه در شروع فصل استقلال، حفظ شاکله اصلی تیم و هماهنگی میان بازیکنانی است که از فصل گذشته در این تیم حضور داشتهاند. سهراب بختیاریزاده در دو مسابقه ابتدایی نیز توانسته از همین ترکیب به نتیجه برسد و حالا با توجه به عملکرد موفق آبیپوشان، یکی از چالشهای مهم او برای دیدار برابر سپاهان، تصمیمگیری درباره حفظ یا ایجاد تغییر در ترکیب تیم خواهد بود.
استقلال در دیدار نخست با نتیجه ۴ بر صفر مس شهربابک را شکست داد و در هفته دوم نیز با گل دیرهنگام محمدرضا آزادی از سد نساجی عبور کرد تا علاوه بر کسب دومین پیروزی متوالی، در هر دو مسابقه دروازه خود را بسته نگه دارد.
البته شرایط در هفته سوم متفاوت خواهد بود و سپاهان نخستین حریف استقلال در فصل جدید محسوب میشود که میتواند میزان آمادگی و هماهنگی آبیپوشان را در برابر یکی از تیمهای مدعی مشخص کند. استقلال در حالی وارد این مسابقه میشود که پس از دو برد متوالی اعتمادبهنفس بالایی دارد و حفظ این روند میتواند اهمیت زیادی برای ادامه فصل داشته باشد.
از سوی دیگر، تغییر در ترکیب اصلی تیمی که در دو بازی نخست به پیروزی رسیده، همواره تصمیمی حساس برای کادر فنی است. بختیاریزاده حالا باید میان حفظ ترکیب و شاکلهای که توانسته ۶ امتیاز برای استقلال به ارمغان بیاورد و استفاده از گزینههای دیگر، بهترین تصمیم را برای تقابل با سپاهان اتخاذ کند.
دیدار استقلال و سپاهان در هفته سوم میتواند نخستین محک جدی آبیپوشان در فصل جدید باشد؛ مسابقهای که علاوه بر اهمیت سه امتیاز، مشخص خواهد کرد استقلال تا چه اندازه توانسته از شروع خوب خود فاصله گرفته و در برابر یک مدعی، همان نمایش دو هفته نخست را تکرار کند.