فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه را «غیرقابل تحمل و غیرانسانی» خواند و محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه درخواست ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای کشتن ده‌ها نفر در غزه هر شب را «غیرقابل تحمل و غیرانسانی» خواند.

بارو به روزنامه فرانسوی لا مونتانی گفت: «آنچه امروز در کرانه باختری اتفاق می‌افتد واقعاً شرم‌آور است و باید همه ما را منقلب کند. به همین دلیل است که ما وزیر بن گویر را که اظهارات اخیرش غیرقابل تحمل و غیرانسانی است، تحریم کرده‌ایم.»

بن گویر روز شنبه در یک پادکست پخش شده، خواستار انجام «کشتار‌های هدفمند» هر شب در غزه شد. او مدعی شد: «به نظر من باید هر شب در غزه قتل‌های هدفمند انجام شود. ۳۰ یا ۴۰ نفر از آنها را بکشید.»

او افزود: «نه فقط کسانی که شما را در حال حاضر در معرض خطر قرار می‌دهند، اینها افرادی هستند که نباید زنده باشند.»

بن گویر در همان مصاحبه همچنین از آوارگی گسترده فلسطینی‌ها از غزه و بازسازی شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در این منطقه محصور حمایت کرد. او مدعی شد: «من کل نوار غزه را متعلق به خود می‌دانم.»

فرانسه بن گویر را از ورود به این کشور منع کرده است. بیش از ۱۰ کشور از جمله بلژیک، اسپانیا، انگلیس، کانادا و استرالیا ممنوعیت‌های ورود مشابهی را اعمال کرده‌اند.

پاریس همچنین از ۹ ژوئن، وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ را از ورود به فرانسه منع کرده و او را به ترویج فعال الحاق کرانه باختری اشغالی و درخواست آشکار برای اسکان مجدد غزه متهم کرده است.

بارو تحریم‌های بیشتر علیه اشغالگران اسرائیلی را به دلیل اقدامات اخیر در کرانه باختری رد نکرد.

او گفت: «برای سومین بار، در ۲۸ مه، ما تحریم‌های اروپایی را علیه این شهرک‌نشینان اعمال کردیم. تحریم‌های بیشتری می‌تواند اعمال شود و همه گزینه‌ها روی میز است.»

منبع: آناتولی