شهروندخبرنگار ما فیلمی از بالا بردن پرچم ایران و یالثارات الحسین(ع) توسط گردشگران بحرینی و عراقی در تجمعات شبانه اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و هفتاد شبانه روز است که مردم ولایتمدار کشورمان در قرار‌های شبانه ایستادگی و مقاومت، خیابان‌ها را رها نکردند، تجمعاتی که به عشق شهدا و خون پاک این بزرگواران دل‌هایشان را به هم گره زد تا مانند همیشه پرچم ایران سرافراز را بالا ببرند و انزجار خود را از جنایت‌های آمریکا و اسرائیل کودک کش نشان دهند.

اما در این موج شلوغی‌های اقتدار و مقاومت، چهارراه نورباران شهر اصفهان میزبان گردشگرانی از کشور‌های بحرین و عراق بود که در این گردهمایی بزرگ حماسی کنار ملت سربلند ایران حضور یافتند و پرچم مقدس ایران و یالثارات الحسین (ع) را به اهتزاز درآودند

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منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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