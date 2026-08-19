شهروندخبرنگار ما فیلمی از بالا بردن پرچم ایران و یالثارات الحسین(ع) توسط گردشگران بحرینی و عراقی در تجمعات شبانه اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و هفتاد شبانه روز است که مردم ولایتمدار کشورمان در قرار‌های شبانه ایستادگی و مقاومت، خیابان‌ها را رها نکردند، تجمعاتی که به عشق شهدا و خون پاک این بزرگواران دل‌هایشان را به هم گره زد تا مانند همیشه پرچم ایران سرافراز را بالا ببرند و انزجار خود را از جنایت‌های آمریکا و اسرائیل کودک کش نشان دهند.
اما در این موج شلوغی‌های اقتدار و مقاومت، چهارراه نورباران شهر اصفهان میزبان گردشگرانی از کشور‌های بحرین و عراق بود که در این گردهمایی بزرگ حماسی کنار ملت سربلند ایران حضور یافتند و پرچم مقدس ایران و یالثارات الحسین (ع) را به اهتزاز درآودند

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
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