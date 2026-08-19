قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان از تأیید خودکار برگزیدگان المپیاد‌های جهانی برای بهره‌مندی از طرح شهید وزوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان برای ورود به طرح شهید وزوایی هستند و این افراد می‌توانند از مجموعه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح استفاده کنند.

وی افزود: طرح شهید وزوایی شامل تسهیلات مالی و همچنین بسته‌های حمایتی فناورانه و آموزشی است که در دوران تحصیل به برگزیدگان اختصاص پیدا می‌کند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان همچنین از برنامه‌ریزی برای تقدیر ویژه از برگزیدگان المپیاد‌های جهانی خبر داد و گفت: سال گذشته این تقدیر به‌صورت استانی انجام شد، اما امسال با توجه به پراکندگی برگزیدگان و تفاوت زمان اعلام نتایج المپیاد‌های مختلف، مقرر شده است پس از مشخص شدن نتایج همه رشته‌ها، به‌صورت ویژه و در شأن این نخبگان از آنان تقدیر شود.

برچسب ها: المپیاد ، جهان ، بنیاد ملی نخبگان
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