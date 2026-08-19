نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف منظم نوشیدنی‌های شیرین ممکن است خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان و پزشکان بیمارستان بریگهام و زنان در ماساچوست ۱۱۲۰۰۰ نفر را برای چندین دهه پیگیری کردند که در طی آن ۲۷۸ نفر به سرطان معده مبتلا شدند. آنها دریافتند که مصرف منظم نوشابه، نوشیدنی‌های شیرین و نوشیدنی‌های ورزشی تقریباً خطر ابتلا به این بیماری را سه برابر می‌کند.

محققان کشف کردند که افرادی که روزانه حداقل یک نوشیدنی شیرین شده با قند مصرف می‌کنند، ۲.۴۵ برابر بیشتر از افرادی که به ندرت چنین نوشیدنی‌هایی مصرف می‌کنند، در معرض ابتلا به این بیماری هستند. این ارتباط در زنان که خطر ابتلا به آن سه برابر می‌شود، حتی بیشتر بود. مصرف زیاد فروکتوز نیز با افزایش خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود.

با این حال، نوشیدنی‌های شیرین شده با شیرین‌کننده‌های مصنوعی (مانند نوشابه‌های رژیمی) هیچ ارتباطی با افزایش خطر نشان ندادند. محققان همچنین بررسی کردند که آیا عفونت هلیکوباکتر پیلوری (که خود خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد) بر این ارتباط تأثیر می‌گذارد یا خیر، اما هیچ ارتباط مستقیمی پیدا نکردند.

محققان تأکید می‌کنند که این مطالعه مشاهده‌ای است و ثابت نمی‌کند که نوشیدنی‌های شیرین به‌طور خاص باعث سرطان می‌شوند. با این حال، یافته‌های آن نشان‌دهنده‌ی یک ارتباط احتمالی است.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: انرژی زا ، نوشیدنی قندی ، نوشیدنی گازدار ، سرطان معده
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