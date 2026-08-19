باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری گفت: در بحث بنزین، هر تغییر و سیاستی در حاملهای انرژی روی زندگی مردم اثر دارد؛ ما در کمیسیون جلسات متعددی با شرکت ملی پخش و پالایش که توزیعکننده بنزین است، داشتهایم.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس با بیان اینکه در جنگ، مدیریت خوبی در بحث بنزین انجام شد، بیان کرد: بخشی از منابع بنزین ما از تولید پتروشیمی و بخشی نیز از واردات تأمین میشود و در شرایط جنگی با محاصره مواجه بودیم، اما با مدیریت خوبی که صورت گرفت، این موضوع مدیریت شد.
این نماینده مجلس میگوید: برای مدیریت مصرف، دستگاههای اجرایی سناریوهایی تعریف کردند که در آن، گاهی پایلوت اجرا میکنند. الان به این نتیجه رسیدهاند که اگر اطلاعرسانی و توضیحات لازم ارائه میشد و همان توضیحاتی که در جلسات کارشناسی مطرح شده بود، به مردم گفته میشد، مشکل خاصی نداشتیم.
احمدی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را دنبال کردیم، گفت: چند سناریو برای مدیریت ناترازی داریم؛ یکی افزایش تولید، دیگری افزایش قیمت و مورد دیگر بهینهسازی است. آخرین سناریو نیز مدیریت مصرف است که از مردم خواستیم با توجه به وضعیت فعلی، اتفاقات جنگ و شرایط تولید و پالایشگاهها، در این زمینه کمک کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تنوعسازی سبد انرژی اظهار کرد: در این زمینه با شرکت ملی پالایش و پخش صحبت کردیم و جایگاههای سیانجی فعال شده و در برخی جایگاهها سیانجی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهند، چون میتواند جایگزین بنزین شود و سیانجی نیز در داخل تولید میشود و در این زمینه مشکلی نداریم.
وی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون انرژی افزود: دو روز پیش جلسه سنگینی در کمیسیون انرژی با حضور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش برگزار شد. در این جلسه، سناریوها و برنامههایی که میتواند در مدیریت مصرف اثرگذار باشد، ارائه شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قبلا وضعیتی بود که کارگروههایی شکل میگرفت و کمیسیون انرژی اطلاع نداشت، اما اکنون ارتباط بسیار خوبی بین کمیسیون و قرارگاه رفع ناترازی ایجاد شده و این موضوع کمک خوبی به حوزه انرژی داشته است. این کارگروهها باعث ایجاد تعامل بین تصمیمسازان و تصمیمگیران شدهاند.
احمدی تأکید کرد: طرحی که میخواهد درباره بنزین و سوخت اجرا شود باید در دولت، مجلس، کمیسیون تخصصی و کارگروه مربوطه بررسی و ارائه شود و بعد از رسیدن به نتیجه، وارد مرحله اجرا شویم. باید آسیبها و مزایای طرح را بدانیم و مردم نیز آمادگی داشته باشند.
وی گفت: از مردم تشکر میکنیم. اگر وضعیت جنگی را به این نحو پیش میبریم، کسی جز مردم و حضور آنها در صحنه و در کنار تصمیمسازان و تصمیمگیران نیست. منتها توقع ما این است که اگر قرار است برنامهای اجرا شود، اطلاعرسانی شود و مردم با آگاهی وارد شوند.
احمدی درباره کارگروه بنزین نیز گفت: کارگروهی که شکل گرفته، از هفته آینده فعالانه جلسات متعددی خواهد داشت. از هیأترئیسه و دولت دعوت میکنیم و جلسهای با دولتمردان خواهیم داشت و از سازمان بهینهسازی و شرکت ملی پالایش و پخش نیز دعوت میشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: کلیه همکاران، دولت و بخش خصوصی ابلاغ شده است که هر پیشنهادی درباره سوخت و بنزین دارند به کمیسیون ارائه دهند که خروجی بسیار خوبی داشته است.
وی اظهار کرد: وضعیت مصرف و تولید ناتراز است و این موضوع حل نمیشود مگر اینکه دولت، مجلس و دستگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر در کنار یکدیگر باشند.
احمدی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی سوخت، بهخصوص بنزین در وضعیت فعلی و همچنین سوخت زمستانی نیروگاهها در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: کارشناسان در این کارگروه، طرحها و نظراتی را که ارائه میشود، با سازمان بهینهسازی و شرکت ملی پالایش و پخش بررسی میکنند و سپس به هیأترئیسه کمیسیون ارائه میشود و در قالب گزارش به هیأترئیسه مجلس ارسال خواهد شد و هیأترئیسه تصمیمگیری میکند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان گفت: در بحث زمستان، دیروز نیز با وزیر نیرو صحبت داشتیم و با دوستان در سطوح ارشد وزارت نفت نیز گفتوگو شد. شرکتهایی که برای ساخت پالایشگاههایی که مورد صدمه قرار گرفتهاند، مسئولیت دارند، گزارش بسیار خوبی ارائه دادهاند و برای بازسازی آنها برنامهریزی در حال انجام است تا به نحوی بتوانند سوخت نیروگاهها را انشاءالله تأمین کنند.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو از نظر تأمین سوخت نیروگاهها موضوع را دنبال میکند. اگر از نظر خود نیروگاهها در زمستان و در بحث تولید مشکلی وجود نداشته باشد، این موضوعی است که وزیر نیرو شخصا به بنده گفتند؛ اما در بحث تأمین سوخت نیروگاهها، یعنی گاز، گازوئیل و مازوت، دغدغههایی وجود داشت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: قرار شد در همین کارگروهی، موضوع سوخت زمستان نیز بررسی شود و هر دو وزارتخانه مجددا در کنار یکدیگر قرار بگیرند و راهکارهایی ارائه دهند تا انشاءالله این مسئله نیز حل شود.
احمدی همجنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نکتهای که رهبر شهیدمان درباره بحث بصیرت فرمودند، واقعاً مورد نیاز انسان است؛ انسان باید دشمن را بهطور کامل بشناسد، برنامهها و سناریوهای دشمن را بهخوبی بشناسد، وضعیت اجتماعی را درک کند و واقعیتها را با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی منعکس کند.
احمدی ادامه داد: متأسفانه بعضی وقتها میبینیم فضای مجازی فضای خوبی نیست و برخی به دنبال این هستند که ببینند چقدر میتوانند مخاطب جذب کنند و چه میزان مسائل را در این فضا منعکس کنند، اما اگر واقعیتها را ببینیم، آنچه منافع ملی اقتضا میکند باید منعکس شود و به سمع و نظر مردم برسد.
وی تأکید کرد: باید واقعیتها به مردم گفته شود، به مردم آرامش و امنیت داده شود و خدماتی که دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام میدهند، به سمع و نظر مردم برسد. باید خدمات را همانگونه که هست منعکس کنیم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد: کمیسیون انرژی، کمیسیون بسیار مهم و تأثیرگذاری است. گاهی برخی حاشیههایی ایجاد میکنند که چرا بنده در سه دوره رئیس کمیسیون انرژی مجلس شدهام. در این زمینه چند فاکتور را میخواهم خدمت شما عرض کنم.
احمدی گفت: نخست اینکه بنده سالهای متمادی کارهای اجرایی انجام دادهام و همواره سمتهای مدیریتی بالایی داشتهام؛ از جمله رئیس دادگستری و معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در سیستمهایی که حضور داشتهام، همیشه جایگاه مدیریتی داشتهام و مدیر یک کمیسیون نیز قطعاً باید پیشینه مدیریتی خوبی داشته باشد تا بتواند مسائل و موارد را به نحو کافی و وافی پیش ببرد.
وی افزود: مطلب دوم اینکه بنده حقوقدان هستم؛ هم در حوزه حقوق و هم در دانشگاه فعالیت داشتهام. بعضی از دوستان سابقه دانشگاهی ما را نمیبینند. بنده مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با معدل بسیار بالا و مدرک حقوقی دارم و در حوزه فقه و مبانی حقوق نیز تحصیلات داشتهام که از این جهت، موضوع اثرگذار و مرتبط با مبانی مسائل حقوقی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مجلس جای قانونگذاری و کمیسیون نیز جایگاه تقنینی است. کسی که تسلط و اشرافیت داشته باشد، در مسائل قانونی میتواند موضوعات را بهخوبی بشناسد. اگر کسی مدیر اجرایی در سطح ملی بوده و از طرف حقوقی نیز در سطح عالی تخصص داشته باشد، این دو عامل خودشان در بحث تصمیمسازی و تصمیمگیری اثرگذار هستند.
احمدی عامل سوم را تجربه دانست و گفت: من از مجلس نهم که آمدم، در سال اول به عنوان دبیر کمیسیون انرژی بودم و هر سه دوره مجلس در کمیسیون انرژی حضور داشتهام. سال اول دوره نخست دبیر بودم و در دوره دوم مجلس یازدهم، ابتدا نایبرئیس دوم و سپس نایبرئیس اول شدم و بهصورت پلکانی پیش آمدیم تا به اینجا رسیدیم. دوستان و عزیزان تشخیص دادند که این مسئولیت را بر عهده داشته باشم.
وی ادامه داد: کمیسیون انرژی هر سال با موضوعات تخصصی و رشتههای دانشگاهی مختلفی سروکار دارد. رشتههای دانشگاهی گرچه بیشتر تئوریک هستند، اما در اینجا مباحث تخصصی متعددی مطرح میشود. در بحث اساسنامه شرکت ملی نفت، در مجلس نهم و همچنین در مجلس یازدهم توان گذاشتیم، کار کردیم و اکنون اساسنامه چهار شرکت را در دستور کار قرار دادهایم.
احمدی افزود: کمیتههای تخصصی را شکل دادهایم و جایگاه کمیسیون انرژی را دقیقاً میشناسیم. برای نظر کارشناسی وقت میگذاریم و بعضی وقتها از متخصصان و کارشناسان بزرگ دعوت کردهایم. در کنار کمیتههای تخصصی، سازوکار کارشناسی را شکل دادهایم تا موضوعات را به نتیجه برسانیم. چه در بحث نظارتی و چه در سایر موضوعات، قطعاً کار کارشناسی سنگینی انجام میدهیم.
وی گفت: در کمیتههایی که داریم، رؤسای کمیتهها افرادی هستند که معمولاً دارای مدرک دکترا هستند. برای صحن کمیسیون، کمیتهها باید مبانی، مسائل و موارد را آماده کنند و در صحن کمیسیون مطرح و از آن دفاع کنند. دستگاههای اجرایی را نیز در کنار یکدیگر قرار دادهایم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ارتباط این کمیسیون با دو وزارتخانه مهم کشور اظهار کرد: کمیسیون انرژی با دو وزارتخانه مهم، یعنی وزارت نیرو و وزارت نفت، سروکار دارد. اگر کسی این دو وزارتخانه را نشناسد، وظایف آنها را نداند و ساختارشان را نفهمد، قطعاً نمیتواند برنامهریزی خوبی برای این وزارتخانهها داشته باشد.
وی یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کمیسیون انرژی را تعامل میان دو وزارتخانه نفت و نیرو عنوان کرد و گفت: در بحث نیرو، شناخت کامل داشتیم و داریم که برای برق باید وزارت نفت و وزارت نیرو در کنار یکدیگر قرار بگیرند، چراکه یکی از منابع تولید برق، نیروگاههای حرارتی هستند و خوراک نیروگاههای حرارتی باید تأمین شود. این خوراک یا گاز است یا گازوئیل یا مازوت که هر سه از وزارت نفت تأمین میکند.
احمدی ادامه داد: جلسات متعددی داشتیم و دیدید که با توجه به اقداماتی که انجام شد، در سال گذشته زمستان خاموشی نداشتیم. امسال نیز در تابستان، در سالهای قبل معمولاً از اردیبهشتماه خاموشی داشتیم، اما امسال خاموشیها به زمان پیک رسید و آن هم به حداقل رسید؛ واقعاً به نحوی مدیریت شد که قابل توجه بود.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو کارهای خوبی انجام داد. اگر با جنگ برخورد نکرده بودیم و بعضی از مشکلات و مسائل در این راستا گریبانگیر کشور نمیشد، امسال تابستان را بهراحتی و بدون خاموشی سپری میکردیم. همه این موضوعات قبل از جنگ مطرح شده بود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: پیش از جنگ، در کمیسیون جلسهای داشتیم و یک قرارگاه رفع ناترازی شکل دادیم. اقای قالیباف در مجلس یازدهم این قرارگاه را شکل داده بود و ما در مجلس دوازدهم نیز آن را ادامه دادیم. در مجلس دوازدهم این قرارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت شکل دادیم و پیگیری کردیم.
احمدی افزود: جلسات متعددی بین وزارت نفت و وزارت نیرو برگزار شد و همین موضوع باعث شد نتیجه آن را در زمستان بگیریم. وزیر نفت صراحتا به من گفت که این قرارگاه رفع ناترازی را امسال نیز فعال کنید تا بتوانیم مسائل را در کنار یکدیگر دنبال کنیم. اکنون نیز این کار را انجام میدهیم.