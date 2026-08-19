ارتش صهیونیستی مدعی شد در حملات امروز به نصیرات و تفاح، دو فرمانده حماس را به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی عصر امروز (چهارشنبه) مدعی شد که در حملات خود به نوار غزه، دو فرمانده حماس به شهادت رسیده‌اند.

بنا بر ادعای صهیونیست‌ها، یکی از این فرماندهان در منطقه نصیرات در مرکز غزه به شهادت رسیده و دیگری در منطقه تفاح در شهر غزه واقع در شمال این باریکه.

بر اساس بیانیه ارتش صهیونیستی، شماری از رزمندگان حماس در شهر غزه در حال برنامه‌ریزی انجام حملات علیه اشغالگران حاضر در نوار غزه بوده‌اند.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حملات اخیر ارتش صهیونیستی تا کنون ۹ نفر را به شهادت رسانده است.

مقامات بیمارستان شفا اعلام کردند که پس از حملات، چندین پیکر را تحویل گرفته‌اند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، در یک حمله جدید که کافه‌ای شلوغ در بندر شهر غزه را هدف قرار داد، ۱۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این بندر به اردوگاه آوارگان تبدیل شده است.

این حمله در شرایطی انجام شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، همچنان با طرح ۱۵ بندی برای پایان دادن به حملات در نوار غزه مخالفت می‌کند.

هانی محمود، خبرنگار الجزیره می‌گوید که این حملات زمانی رخ داد که بسیاری از مردم در بندر، به خاطر گرمای شدید از چادر‌های خود خارج شده بودند. او گفت: «این حملات به شکلی غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهند. ممکن است در خیابان راه بروید یا در یک کافه نشسته باشید و چنین حمله‌ای اتفاق بیفتد، زیرا هیچ هشدار قبلی‌ای وجود ندارد».

منبع: الجزیره