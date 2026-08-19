فوق تخصص غدد بیمارستان سینا گفت: افرادی که سابقه تیروئید دارند از تزریق آمپول‌های لاغری منع هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مژگان میر عبد الحق فوق تخصص غدد بیمارستان سینا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد چاق ممکن است که در آینده مبتلا به بیماری‌هایی مانند قلب و عروق و دبابت یا فشار خون شوند.

به گفته وی، چاقی یک بیماری مزمن است که عوارض مختلفی مانند سکته‌های قلبی، مغزی، آرتروز زانو، چربی کبد، سرطان روده بزرگ، فشار خون و دیابت را دارد.

میر عبد الحق تاکید کرد: با رژیم غذایی مناسب و تغییر سبک زندگی سالم برای کاهش وزن در گذشته مرسوم بود. در دو دهه اخیر جراحی‌های چاقی برای کاهش وزن انجام شده است.

وی ادامه داد: اکنون آمپول‌های تزریقی برای کاهش وزن تولید داخل است و حتما باید توسط متخصص تجویز شود.

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برچسب ها: چاقی ، جراحی چاقی
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