ایرانیان باستان با تکیه بر فناوری، معماری و شناخت دقیق اقلیم، راهی برای ساخت و نگهداری یخ در دل کویر پیدا کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرض کنید وسط تابستان، در شهری که آفتاب بر دیوارهای خشتی آن می‌تابد، درب یک سازه گنبدی را باز می‌کنید و به جای گرمای سوزان، با توده‌ای از یخ روبه‌رو می‌شوید؛ یخی که ماه‌ها پیش، بدون برق، کمپرسور، موتور یا دستگاه سرمایشی تولید یا ذخیره شده و برای روزهای گرم سال کنار گذاشته شده است. این تصویر شاید بیشتر شبیه یک داستان علمی‌تخیلی باشد تا بخشی از زندگی مردم در گذشته اما پشت آن نه جادو، بلکه ترکیبی از فیزیک، معماری و شناخت دقیق اقلیم ایرانیان قرار داشت. ایرانی‌ها این کار را حدود دوهزار سال پیش انجام می‌دادند. بدون یخچال، بدون برق یا هیچ ماشین‌آلاتی.

معماری ایرانیان فناوری شد