سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پرداخت حقوق مربوط به مرداد ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی مرداد، از اول شهریورماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

برچسب ها: حقوق بازنشستگان ، بازنشستگان تامین اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
مزایای حقوقی ما رو برگردونید حق عائله مندی چیشد
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
جای آقای دکتر سالاری مدیر عامل سابق تامین اجتماعی خالیست خدا نگهدارتان باشد چقدر کاردان ودرستکار ودلسوز بود
۶
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ماوتفاوت فروردین اردیبهشت کی واریز میشه
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا هرزمانی که اصلاح طلبان سر کار می ایند همه چیز نایاب میشود و همه چیز موجودی صفر می شود پیدا کنید پرتغا ل فروش را
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خیلی به حقوق ها اضافه کردید،برای ما به التفاوت فروردین و اردیبهشت امروز و فردا هم می کنید؟
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
واقعا عدالت برقرار شد بیش از ۳۰ سال خدمت و پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه ماهانه از حقوقم کسیکه تازه استخدام میشود حداقل مزدش بیشتر از من میباشد
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
سجاد
۱۸:۴۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چرا پرداخت نمی شود . یه بازیکن فوتبال یک همت دریافتی داشته برای یک فصل برای اون پول هست و برای بازنشستگان تامین اجتماعی که چند غاز است پول نیست .
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
مدیران تامین اجتماعی چقدر میگیرن و کی میگیرن ؟! به ترتیب حروف ؟!
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
میدری با شامرتی بازی سالاری رو رد کردی اما خودت موندی؟! معوقه ها رو هم که پرداخت نکردی. مجلس باستی تو رو بر کنار کنه خداییش!
۰
۱۴
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