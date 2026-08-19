باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - طهماسبی گفت: ۱۵ سال است که کار اکتشاف ید در استان در حال انجام است و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار گلستان در این جلسه همچنین بر کاهش خلا‌های قانونی برای توسعه گلستان تاکید کرد.

استان گلستان به واسطه برخورداری از ذخایر ید، جایگاه ویژه‌ای در بخش معدن کشور دارد؛ ماده‌ای راهبردی که استخراج آن در شمال استان و عمدتاً در محدوده آق‌قلا و نواحی نزدیک به مرز اینچه‌برون انجام می‌شود و بخشی از آن پس از فرآوری به بازار‌های داخلی و خارجی راه می‌یابد.

ویژگی مهم ذخایر ید گلستان، عمق بالای منابع است. ید از شورابه‌های موجود در اعماق زمین استحصال می‌شود و گزارش‌های منتشرشده از استخراج این ماده از عمق حدود یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ متری حکایت دارد. این شورابه‌ها پس از استخراج به واحد‌های فرآوری منتقل می‌شوند تا ید مورد نیاز صنایع مختلف تولید شود.