باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در حوزه مسکن استیجاری، دو قانون داریم که اولی مربوط به ماده ۶ است و ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری توسط ادارات راه و شهرسازی اجرایی شده و در سال‌های گذشته به زوج‌های جوان واگذار شده است.

وی گفت: از طریق ماده ۸ نیز، تأمین زمین از طریق سازمان زمین و مسکن با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرایی می‌شود که در این حوزه نیز ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در سطح کشور اجرایی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش واحد‌های دولتی، تخلیه قانونی در حال انجام است تا به واجدین شرایط واگذار شود و ما در صورت عدم تمکین افراد ساکن، از طریق مراجع قضایی در شهر‌های مختلف به‌ویژه تهران اقدام خواهیم کرد.

نبیان به احداث ۶۴ شهرک در کشور به همت سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ما مراحل مختلف اجرای این شهرک‌ها را از فاز مکان‌یابی گرفته تا اجرای طرح‌های روبنایی و زیربنایی انجام می‌دهیم و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی نمونه موفق شهرک‌های جدیدالاحداث را «پردیس زندگی» در یزد، پروژه ارزشمند در قم و «گوهرباران» در مازندران اعلام کرد و بیان کرد: در استان اردبیل نیز شهرک شهید سلیمانی جزو شهرک‌های ارزشمندی است که در ۶۴۵ هکتار زمین و با احداث ۱۶ هزار واحد مسکن با پیشرفت ۷۴ درصد در حال اجراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مقرر شده ۱۴ مدرسه بزرگ‌مقیاس در این شهرک‌ها در استان اردبیل احداث شود که نیمی از هزینه‌های آن را نوسازی مدارس و نیم دیگر را سازمان ملی زمین و مسکن تأمین خواهد کرد.

نبیان ادامه داد: در احداث کلانتری نیز، فراجا ۶۰ درصد اعتبارات را تأمین می‌کند تا با تأمین زمین و ۴۰ درصد منابع از سوی این سازمان، زمینه اجرای این طرح‌ها فراهم آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در کنار مدرسه و کلانتری، احداث واحد‌های تجاری با مشارکت سرمایه‌گذاران و واحد‌های درمانی نیز با همراهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، جزو برنامه‌ریزی‌های اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

نبیان در ادامه به بازدید خبرنگاران ملی و استانی از شهرک شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: این پروژه بیش از ۲/۵ سال است که در حال اجراست و بخش عظیمی از این پروژه روز‌های پایانی خود را سپری می‌کند تا بر اساس تعهدات انجام شده، واگذاری‌ها را شاهد باشیم.

منبع: تسنیم