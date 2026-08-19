باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس بزرگراه اعلام کرد که در اوایل روز چهارشنبه، برخورد رو در رو بین یک اتوبوس حامل بیماران پزشکی و یک کامیون حداقل ۲۳ نفر را در جنوب برزیل کشته است.

پلیس اعلام کرد که این تصادف ساعت ۳:۳۰ صبح به وقت محلی (۶:۳۰ به وقت گرینویچ) رخ داد که کامیون در شهرداری ایپیرانگا در ایالت پارانا به لاین وسیله نقلیه دیگر منحرف شد.

مقامات در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند: "حداقل ۲۳ مرگ تأیید شده است. بیشتر قربانیان در اتوبوس بودند. " راننده کامیون نیز در میان کشته‌شدگان بود.

تصاویر منتشر شده در مطبوعات محلی نشان می‌دهد که اتوبوس در کنار یک کامیون در کنار جاده تکه‌تکه شده است.

در ابتدا، شرکتی که بزرگراه را مدیریت می‌کند، اعلام کرد که این تصادف در ایمبیتووا، جایی که اتوبوس سفر خود را آغاز کرده بود، رخ داده است. این تصادف در بزرگراهی رخ داد که بخش جنوبی کشور را به سائوپائولو، ثروتمندترین ایالت برزیل، متصل می‌کند.

چند ساعت بعد، بزرگراه همچنان بسته ماند و باعث ایجاد ترافیکی به طول کیلومتر‌ها شد. این اتوبوس متعلق به اداره بهداشت ایمبیتووا بود و بیماران را به مراکز درمانی در شهر کوریتیبا منتقل می‌کرد. مقامات هیچ اطلاعاتی در مورد سرنشینان کامیون ارائه نکرده‌اند.

تصادفات رانندگی مرگبار در برزیل رایج است. هشت نفر روز یکشنبه در ایالت ریودوژانیرو در اثر واژگونی اتوبوسی که در آن سفر می‌کردند، جان خود را از دست دادند.

در ماه فوریه، یک اتوبوس که از یک جشنواره مذهبی در شمال شرقی برزیل بازمی‌گشت، از جاده منحرف و واژگون شد و حداقل ۱۶ نفر را کشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه