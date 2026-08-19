برخورد رو در رو بین یک اتوبوس حامل بیماران پزشکی و یک کامیون حداقل ۲۳ نفر را در جنوب برزیل کشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس بزرگراه اعلام کرد که در اوایل روز چهارشنبه، برخورد رو در رو بین یک اتوبوس حامل بیماران پزشکی و یک کامیون حداقل ۲۳ نفر را در جنوب برزیل کشته است.

پلیس اعلام کرد که این تصادف ساعت ۳:۳۰ صبح به وقت محلی (۶:۳۰ به وقت گرینویچ) رخ داد که کامیون در شهرداری ایپیرانگا در ایالت پارانا به لاین وسیله نقلیه دیگر منحرف شد.

مقامات در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند: "حداقل ۲۳ مرگ تأیید شده است. بیشتر قربانیان در اتوبوس بودند. " راننده کامیون نیز در میان کشته‌شدگان بود.

تصاویر منتشر شده در مطبوعات محلی نشان می‌دهد که اتوبوس در کنار یک کامیون در کنار جاده تکه‌تکه شده است.

در ابتدا، شرکتی که بزرگراه را مدیریت می‌کند، اعلام کرد که این تصادف در ایمبیتووا، جایی که اتوبوس سفر خود را آغاز کرده بود، رخ داده است. این تصادف در بزرگراهی رخ داد که بخش جنوبی کشور را به سائوپائولو، ثروتمندترین ایالت برزیل، متصل می‌کند.

چند ساعت بعد، بزرگراه همچنان بسته ماند و باعث ایجاد ترافیکی به طول کیلومتر‌ها شد. این اتوبوس متعلق به اداره بهداشت ایمبیتووا بود و بیماران را به مراکز درمانی در شهر کوریتیبا منتقل می‌کرد. مقامات هیچ اطلاعاتی در مورد سرنشینان کامیون ارائه نکرده‌اند.

تصادفات رانندگی مرگبار در برزیل رایج است. هشت نفر روز یکشنبه در ایالت ریودوژانیرو در اثر واژگونی اتوبوسی که در آن سفر می‌کردند، جان خود را از دست دادند.

در ماه فوریه، یک اتوبوس که از یک جشنواره مذهبی در شمال شرقی برزیل بازمی‌گشت، از جاده منحرف و واژگون شد و حداقل ۱۶ نفر را کشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حوادث بین الملل ، تصادف
خبرهای مرتبط
۳ روز عزای عمومی در بصره در پی تصادف مرگبار زائران اربعین
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی
رئیس جمهور مکزیک تلاش آمریکا برای دخالت در امور داخلی کشورش را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟