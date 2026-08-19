تهیه‌کننده سریال «اسباب زحمت» از نگارش فصل دوم این سریال خبر داد و گفت: اکنون تیم نویسندگان ما در حال نگارش فیلمنامه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسام آقابابایی پور، تهیه‌کننده سریال «اسباب زحمت» از نگارش فصل دوم این سریال خبر داد و گفت: اکنون تیم نویسندگان ما در حال نگارش فیلمنامه هستند، تا به قصه مدنظر برسند. فصل دوم حدود ۲۰ تا ۲۵ قسمت خواهد بود. البته باید به آن میزان از قصه مشخص برسیم.

آقابابایی پور در پاسخ به این سوال که بازیگران اصلی سریال حفظ خواهند شد؟ افزود: بله، بازیگران اصلی «اسباب زحمت» حفظ و بازیگران جدیدی به قصه اضافه خواهند شد. یعنی ما حداقل چند چهره دیگر در سریال خواهیم داشت. 

تهیه‌کننده «اسباب زحمت» در پاسخ به این سوال که آیا امکان حضور بیشتر بازیگران چهره‌ای که در هر قسمت وارد داستان می‌شوند، نبود؟ بالاخره برخی بازیگران درگیر پروژه‌های دیگری هستند. به همین دلیل به ما لطف داشتند و در همان قسمت کوتاه در خدمتشان بودیم. البته قصه هم به ما اجازه نمی‌داد، تا آنها را حفظ کنیم. چون ما باید اسباب‌کشی‌های متعددی را انجام می‌دادیم. باید به چند شهرستان می‌رفتیم، که رفت‌وآمد با این گروه بزرگ بسیار زمانبر است. زمان کمی هم برای به آنتن رساندن سریال داشتیم.

برچسب ها: سعید آقاخانی ، اسباب کشی ، حسن معجونی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
اين فيلم سریال‌ها دیگه همخوانی نداره با این دوره زمونه اگر راست میگی فیلم سریال گرانی تورم بیکاری سرقت قتل درست کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
عالی ولی زمان هر قسمت خیلی کمه
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