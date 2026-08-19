اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار زرد از وزش باد و افزایش ارتفاع موج طی فردا و پس فردا در سواحل این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده طی امروز با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی و همرفتی در منطقه است.

به تدریج از فردا (پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه) با نفوذ سامانه نسبتا ناپایدار، شرایط برای افزایش ابر و مه آلود شدن هوا، کاهش نسبی دما، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد (به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، موقتی شدید) تا جمعه ۳۰ مرداد فراهم خواهد شد.

مجددا از شنبه ۳۱ مرداد ماه با برقراری جوی غالبا پایدار، کاهش ابر و روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی

اداره هواشناسی دریایی نیز برای سواحل گیلان از اواخر وقت فردا تا صبح شنبه هشدار سطح زرد (به ویژه جهت شنا و گردشگری) صادر کرده است.

بیشینه ارتفاع موج دریای خزر به ویژه روز جمعه در سواحل گیلان حدود ۰/۸ تا ۱/۴ متر و برای نزدیک سواحل استان تا حدود ۲/۷ متر پیش بینی شده است.