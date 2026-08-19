قطعی تلفن و اینترنت حدود ۱۰ هزار مشترک شهرری پس از ۶ ماه همچنان ادامه دارد و اختلاف میان مخابرات و شهرداری بر سر مجوز حفاری، رفع این مشکل را متوقف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - قمی، مدیر روابط عمومی مخابرات استان تهران، از ادامه قطعی تلفن و اینترنت حدود ۱۰ هزار مشترک در منطقه شهرری خبر داد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد و بازدید‌های مشترک مسئولان، مشکل همچنان پابرجاست و رفع آن نیازمند همکاری و تعامل بیشتر میان مخابرات و شهرداری است.

قمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، مرکز مخابرات شهید منتظری شهرری بر اثر اصابت موشک به پلیس امنیت آسیب دید و از آن زمان تاکنون ارتباط حدود ۱۰ هزار مشترک در این منطقه با اختلال و قطعی مواجه است.

وی افزود: برای بازگرداندن شبکه ارتباطی این مشترکان، نیاز به انجام عملیات حفاری و توسعه شبکه وجود دارد، اما مجوز‌های لازم از سوی شهرداری صادر نشده و همین مسئله روند رفع مشکل را با مانع مواجه کرده است.

مدیر روابط عمومی مخابرات استان تهران با بیان اینکه این موضوع طی ماه‌های گذشته از مسیر‌های مختلف پیگیری شده است، گفت: چندین مرحله مکاتبه، جلسه و بازدید مشترک با حضور مسئولان مربوطه انجام شده و حتی شهردار منطقه، دادستان منطقه و معاون وزیر ارتباطات نیز از محل بازدید داشته‌اند، اما تاکنون این پیگیری‌ها به نتیجه نهایی نرسیده است.

قمی ادامه داد: دلیل مشخصی برای صادر نشدن مجوز حفاری اعلام نشده و به نظر می‌رسد بخشی از مسئله به سوءتفاهم‌ها و اختلاف‌نظر‌های موجود میان شهرداری و مخابرات بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: در این میان، مطالبه اصلی مردم است؛ حدود ۱۰ هزار مشترک در منطقه شهرری همچنان با مشکل دسترسی به تلفن و اینترنت مواجه هستند و تداوم این وضعیت موجب نارضایتی آنها شده است.

قمی خاطرنشان کرد: این مشکل از اوایل جنگ آغاز شده و با وجود ورود مسئولان محلی و بازدید معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روند رفع آن همچنان متوقف مانده است.

وی در پایان گفت: برای بازگرداندن ارتباط مشترکان، انجام حفاری و ترمیم شبکه ضروری است و امیدواریم با تعامل و تفاهم بیشتر میان شهرداری و مخابرات، مجوز‌های لازم صادر شود تا ارتباط این تعداد از مشترکان هرچه سریع‌تر برقرار شود.