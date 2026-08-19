موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان زاده روز چهارشنبه در جریان بازدید از سواحل درگیر با آلودگی نفتی در منطقه سوزای قشم گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی بیشتری برای تسریع در روند جمع‌آوری آلودگی‌ها به کار گرفته شده‌اند و پیش‌بینی می‌ شود با این هم‌افزایی، عملیات پاکسازی ساحل طی چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، درباره مدیریت پسماندهای جمع‌آوری شده نیز خاطرنشان کرد: خاک‌های آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد و تدابیر لازم پیش بینی شده تا در مراحل بعدی، ضمن اصلاح و پاکسازی اصولی این خاک‌ها، فرآیند بازیافت آن جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام شود.

لاهیجان زاده، سواخل سوزا را از زیباترین و مهم ترین قطب های گردشگری و سواحل پهنه پیرامونی آن را از غنی ترین محدوده های خلیج فارس دانست و بر عزم جدی برای پاکسازی سریع آن از آلودگی های نفتی و لزوم تدابیر مناسب برای بازیافت خاک‌های آلوده تاکید کرد.

منبع: ایرنا