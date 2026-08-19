معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: طی روزهای گذشته با تلاش محیط‌زیست استان هرمزگان و سایر دستگاه‌های اجرایی بخش قابل‌توجهی از آلودگی نفتی جمع‌آوری شد اما به تازگی با موج دیگری از آلودگی مواجه شدیم که آثار آن به‌وضوح در ساحل مشهود است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمدرضا لاهیجان زاده روز چهارشنبه در جریان بازدید از سواحل درگیر با آلودگی نفتی در منطقه سوزای قشم گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی بیشتری برای تسریع در روند جمع‌آوری آلودگی‌ها به کار گرفته شده‌اند و پیش‌بینی می‌ شود با این هم‌افزایی، عملیات پاکسازی ساحل طی چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، درباره مدیریت پسماندهای جمع‌آوری شده نیز خاطرنشان کرد: خاک‌های آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد و تدابیر لازم پیش بینی شده تا در مراحل بعدی، ضمن اصلاح و پاکسازی اصولی این خاک‌ها، فرآیند بازیافت آن جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام شود.

لاهیجان زاده، سواخل سوزا را از زیباترین و مهم ترین قطب های گردشگری و سواحل پهنه پیرامونی آن را از غنی ترین محدوده های خلیج فارس دانست و بر عزم جدی برای پاکسازی سریع آن از آلودگی های نفتی و لزوم تدابیر مناسب برای بازیافت خاک‌های آلوده تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آلودگی نفتی ، ساحل قشم
خبرهای مرتبط
بسیج مردمی برای پاکسازی سواحل قشم از آلودگی‌های نفتی
آلودگی‌های مکرر نفتی در خلیج فارس/ محیط زیست دریایی حفظ شود
مهار آلودگی ناشی از مشتقات نفتی در اروند رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد
عرضه بنزین با کارت آزاد در جایگاه‌های سوخت هرمزگان تمدید شد
آخرین اخبار
موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد
عرضه بنزین با کارت آزاد در جایگاه‌های سوخت هرمزگان تمدید شد
دو حادثه‌ رانندگی مرگبار در قشم با سه کشته و چهار مصدوم