با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران مسابقه استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم در اصفهان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال امروز زمان و محل برگزاری مسابقه دربی پایتخت را اعلام کرد و مشخص شد این بازی حساس روز ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان برگزار می‌شود.

در این باره باشگاه استقلال به عنوان میزبان مسابقه حساس هفته پنجم با پرسپولیس، ورزشگاه نقش جهان اصفهان را به عنوان میزبان پیشنهادی خود انتخاب کرد. با رسیدن درخواست استقلال برای میزبانی از پرسپولیس در اصفهان به سازمان لیگ، مسئولان رایزنی‌های مختلفی را مسئولان استانی در اصفهان آغاز کردند

با تایید شورای تامین اصفهان برای میزبانی از مسابقه دربی تهران، سازمان لیگ امروز به طور رسمی خبر از برگزاری بازی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان داد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ امروز با اعلام برنامه بازی‌های لیگ برتر تا پایان هفته هفتم، زمان بازی استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم را نیز مشخص کرد. بر این اساس دربی تهران روز چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: استقلال ، پرسپولیس ، دربی پایتخت ، ورزشگاه نقش جهان ، سپاهان ، سازمان لیگ فوتبال
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