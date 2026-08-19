وزیر امور خارجه در نشست تقدیر از دست‌اندرکاران اربعین گزارشی از فعالیت‌های وزارت امور خارجه برای تسهیل مراسم زیارت اربعین ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۸ مرداد، در نشست تقدیر از دست‌اندرکاران اربعین در مورد خدمات وزارت امور خارجه به زائران اربعین توضیح داد: «در کمیته سیاسی ـ کنسولی، دو بخش سیاسی و کنسولی را داشتیم. همکاران مجموعه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده تهیه کرده‌اند که به آن وارد نمی‌شوم.»

وی تاکید کرد: «در بخش سیاسی، همکاری و هماهنگی خوبی با مسئولان عراقی صورت گرفت و طرف عراقی نیز همکاری بسیار خوبی داشت. نتیجه این هماهنگی‌ها را در جریان سفر من، پیش از مراسم تشییع و همچنین پیش از مراسم اربعین، مشاهده کردیم.»

عراقچی با اشاره به همراهی قابل توجه مردم عراق ادامه داد: «یکی از دلایل این همراهی، تشییعی بود که انجام شد و تأثیر بسیار زیادی بر روحیه عراقی‌ها گذاشت. نگاه آنان کاملاً تغییر کرد و گویی شیعه روحیه و غرور جدیدی پیدا کرده بود. واقعاً حرکت بسیار خوبی در تشییع انجام شد و لازم است از پورجمشیدیان و همکارانشان نیز تشکر کنیم.»

وی همچنین توضیح داد: «در مرزها نیز مشکلات مرزی و موضوع تردد و ورود و خروج وجود داشت که اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.»

عراقچی در پایان گفت: «در بخش کنسولی، تعدادی از همکارانمان را به کربلا و نجف اعزام کردیم تا در کنار همکاران مستقر در آنجا به ارائه خدمات بپردازند.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
فکر نان باش که خربزه آب هست
این همه سفر عراق چه سودی به حال مردم داره جنگ ول کردی خودت مردم سرگرم کنید آمریکا خلیج فارس هست نمی‌ره تا مذاکره نکنید برو تنگه هرمز آزاد کن برو خلیج فارس آزاد کن این سفرها بیخودی هست مردم محاصره هستند گرانی دیگه جانمان به لب رسیده
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا غرامت جنگی از عراق متجاوز نگرفتید؟
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
اونایی که رفتن با خودشون ویروس سرماخوردگی وحشتناکی آوردند ..
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۳:۳۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
شمااشتباه می کنیدچنین چیزی نیست...؟!البته آقای عراقچی این همدلی مردم دوکشور رابه اسم ۲ دولت ایران وعراق مصادره نکنند این حماسه همدلی ملت دوکشوره......؟!لطفا؟!
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