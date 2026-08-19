انصارالله تأکید کرد تا زمانی که ریاض به محاصره و تجاوز نظامی خود علیه یمن پایان ندهد، حملات این جنبش به مواضع عربستان ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که حملات رزمندگان یمنی علیه مواضع و کشتی‌های سعودی ادامه دارد، یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله از لزوم ادامه این حملات خبر داد.

سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که طی ماه‌های اخیر، این جنبش سه «معادله» را در دستور کار قرار داده است: محاصره در پاسخ به محاصره، حمله به تجمعات نظامی عربستان در هر نقطه‌ای که باشند و دفاع از حاکمیت یمن.

سریع گفت از زمان اعلام ممنوعیت تردد دریایی کشتی‌های سعودی در ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) نیرو‌های جنبش انصارالله ۸ نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند که ۵ فروند از آنها در دریای سرخ و ۳ فروند دیگر در خلیج عدن و دریای عرب بوده است. او می‌گوید که این جنبش همچنین از عبور ۴۸ نفتکش سعودی جلوگیری کرده و آنها را وادار به بازگشت کرده است؛ از این تعداد، ۳۴ فروند در دریای عرب و اقیانوس هند و ۱۴ فروند در دریای سرخ قرار داشتند.

سریع همچنین تاکید کرد که رزمندگان یمنی ۹ عملیات نظامی را در مناطق ینبع، نجران، جیزان و ابها عربستان و همچنین ۱۴ عملیات را علیه تجمعات نظامی عربستان در مناطق الرویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا انجام داده‌اند.

سخنگوی نظامی انصارالله به عربستان درباره هرگونه تشدید تنش هشدار داد و گفت: «هرگونه تشدید همه‌جانبه، با تشدید همه‌جانبه مواجه خواهد شد».

سریع تاکید کرد که تنها گزینه ریاض، رفع محاصره، پایان دادن به «تجاوز»، خروج نیرو‌های خارجی و واگذاری منابع یمن به مردم این کشور است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، دریای سرخ
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