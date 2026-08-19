باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته سرویس مطبوعاتی دانشگاه برن در سوئیس، برخورد یک سیارک بسیار بزرگ با یکی از قمرهای مریخ، دیموس، در گذشتههای دور، قمر مریخ را نابود نکرده، اما باعث تغییر شکل کامل ویژگیهای آن شد.
مارتین جوتسی، محقق ارشد دانشگاه برن، در بیانیهای که توسط سرویس مطبوعاتی دانشگاه منتشر شد، گفت: محاسبات ما نشان میدهد که شکل فعلی دیموس میتوانسته تنها با یک برخورد فاجعهبار این قمر مریخ با یک سیارک بزرگ، دوباره ایجاد شده باشد. این رویداد فاجعهبار دیموس را نابود نکرد، اما به اندازه کافی قدرتمند بود که مواد را در داخل قمر مریخ توزیع مجدد کند.
دو قمر مریخ، فوبوس و دیموس، در مدارهای تقریباً دایرهای کامل به دور مریخ میچرخند. دانشمندان مدتهاست که به چگونگی شکلگیری این دو جرم آسمانی و چگونگی قرارگیری آنها در مدارهایشان علاقهمند بودهاند، که در آیندهای نسبتاً نزدیک منجر به نابودی فوبوس و فرار دیموس از کشش گرانشی مریخ خواهد شد.
ستارهشناسان اروپا، ژاپن و ایالات متحده با مطالعه تصاویر جدید دیموس که توسط فضاپیمای اروپایی هرا در مسیر خود به سمت سیارک دوتایی دیدیموس گرفته شده است، گامی مهم در جهت پاسخ به این سؤالات برداشتهاند. در مارس ۲۰۲۵، هرا از فاصله ۳۰۰ کیلومتری سطح دیموس عبور کرد و به دانشمندان این امکان را داد تا دهانه عظیم ده کیلومتری را در قطب جنوب آن مطالعه کنند و قطعات سنگی متعددی را در مجاورت آن کشف کنند.
دانشمندان سیارهای با استفاده از یک مدل رایانهای که توسعه داده بودند، شکل این دهانه را بازسازی کردند و به این نتیجه رسیدند که این برخورد توسط یک سیارک بزرگ با قطر تقریبی ۳۲۰ متر ایجاد شده است. این سیارک به صورت مماس با دیموس که تنها ۱۲ کیلومتر قطر دارد، برخورد کرد و بخش جنوبی این قمر مریخ را خرد کرد و فضای داخلی آن را کاملاً به هم ریخت.
به لطف ساختار نرم فضای داخلی دیموس، این برخورد فاجعهبار آن را به طور کامل نابود نکرد. تنها ۱٪ از مواد آن به فضا پرتاب شد و بسیاری از دهانههای باستانی روی سطح آن تنها با آسیب جزئی باقی ماندند.
به گفته یوتسی و همکارانش، مطالعه آتی دیموس توسط ماموریت MMX ژاپن که قرار است در ماه نوامبر پرتاب شود، به تأیید این محاسبات کمک خواهد کرد.
منبع: TASS